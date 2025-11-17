Torrelavega se mueve más en bus: récord otoñal y una red en plena transformación

En muchos barrios de Torrelavega, octubre dejó una imagen que empieza a repetirse: paradas algo más concurridas, autobuses que ya no viajan tan vacíos y ... vecinos que, por comodidad o por necesidad, han ido incorporando el Torrebús a su rutina. No ha sido un cambio brusco, sino un goteo continuo que ahora se aprecia en los datos. El transporte urbano cerró el mes con 80.974 viajeros, un 13% más que hace un año y un 8,1% por encima de septiembre. Una subida que confirma que el servicio sigue ganando presencia en la movilidad diaria de la ciudad. «Yo antes lo cogía solo cuando me venía mal usar el coche; ahora casi lo prefiero», cuenta María López, que utiliza la Línea 1 para abrir cada mañana la tienda donde trabaja. «Es más tranquilo y no me preocupo del aparcamiento».

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, destacaron que octubre ha sido especialmente positivo para la Línea 2, que alcanzó 21.810 viajeros, un 71% más que el año anterior. La reordenación del servicio, explican, «ha terminado de consolidar una ruta que necesitaba más frecuencia y un trazado más útil». La Línea 1, con 20.036 usuarios, creció un 9% respecto a septiembre; la Línea 3 llegó a 6.115; la Línea 4 alcanzó 10.696; y las líneas 5 y 6 sumaron 12.014 y 10.273 viajeros respectivamente.

Muchos usuarios coinciden en que el servicio es ahora más estable. Álvaro Pérez, vecino de Campuzano, lo nota cada mañana cuando coge la Línea 5: «No clava el horario al segundo, pero es más fiable que antes. Y eso, para llegar al trabajo, se agradece». También lo percibe Elena González, que combina su jornada laboral con llevar a su hija al colegio: «Me evita meter el coche en el follón y me deja en el centro sin vueltas».

El transporte a demanda, todavía en fase de implantación, atendió a 30 personas en octubre. Entre quienes lo usan, la valoración es clara. Los trabajos de mejora también empiezan a ser visibles. «Ya han arreglado el panel que llevaba meses roto», comenta Isabel Quintana, usuaria de la Línea 4. «Cuando llueve, tener la marquesina en condiciones es la diferencia entre esperar tranquila o acabar empapada».

El Ayuntamiento incorporará seis nuevos autobuses Iveco entre finales de noviembre y principios de diciembre, y otros seis Mercedes entre febrero y marzo de 2026. La flota actual será evaluada para decidir qué vehículos continúan y cuáles se retiran. «Los nuevos buses se notarán», opina Javier San Emeterio, que utiliza la Línea 1. «Los que tenemos aguantan, pero ya les toca». Las nuevas marquesinas, ya en producción, llegarán a partir de diciembre, mientras continúan las reparaciones de las existentes.

El salto tecnológico también está cerca. El nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) entrará en funcionamiento entre febrero y marzo de 2026, con más paneles en paradas y tiempos de llegada más precisos. Además, la nueva web estará disponible a comienzos de año y se enlazará con la app 'ALSA Mobil4U', que permitirá pagar sin recargar físicamente la tarjeta.

Para muchos usuarios, esta evolución del Torrebús no es una cuestión de estadísticas sino de facilidades reales en su día a día. El aumento de viajeros, las mejoras discretas en las paradas y la mayor regularidad del servicio han hecho que el autobús gane presencia en hábitos cotidianos. El Torrebús empieza a verse como una alternativa cómoda, previsible y en proceso de modernización. Con la llegada de los nuevos vehículos, la actualización de marquesinas, el despliegue del sistema SAE y la incorporación del pago móvil, el Ayuntamiento confía en consolidar un modelo de transporte más práctico y atractivo. Y entre los usuarios, la sensación general es que, aunque queda margen de mejora, el servicio funciona «cada vez mejor».