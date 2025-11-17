El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios usuarios acceden a uno de los vehículos del Torrebús. Luis Palomeque

Torrelavega se mueve más en bus: récord otoñal y una red en plena transformación

El Torrebús alcanzó 80.974 viajeros en octubre, un 13% más que hace un año y un 8,1% por encima de septiembre, con la Línea 2 disparada

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En muchos barrios de Torrelavega, octubre dejó una imagen que empieza a repetirse: paradas algo más concurridas, autobuses que ya no viajan tan vacíos y ... vecinos que, por comodidad o por necesidad, han ido incorporando el Torrebús a su rutina. No ha sido un cambio brusco, sino un goteo continuo que ahora se aprecia en los datos. El transporte urbano cerró el mes con 80.974 viajeros, un 13% más que hace un año y un 8,1% por encima de septiembre. Una subida que confirma que el servicio sigue ganando presencia en la movilidad diaria de la ciudad. «Yo antes lo cogía solo cuando me venía mal usar el coche; ahora casi lo prefiero», cuenta María López, que utiliza la Línea 1 para abrir cada mañana la tienda donde trabaja. «Es más tranquilo y no me preocupo del aparcamiento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  2. 2

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  4. 4

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros
  5. 5

    Los crímenes más sanguinarios
  6. 6

    Salvador Carretero deja la dirección del Museo de Arte de Santander tras más de 35 años de gestión
  7. 7

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  8. 8

    El Consorcio, la empresa que nació de la hermandad con los salatori
  9. 9 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  10. 10

    Cantabria: 50 años en libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega se mueve más en bus: récord otoñal y una red en plena transformación

Torrelavega se mueve más en bus: récord otoñal y una red en plena transformación