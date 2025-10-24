El PP de Torrelavega acusa al Ayuntamiento de encargar la misma obra dos veces en dos años

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 24 de octubre 2025, 11:54 Comenta Compartir

La irregularidad es «inadmisible» y podría poner en riesgo los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística. El PP de Torrelavega reveló ayer un posible error de contratación cometido en la Administración local. El equipo de gobierno (PRC-PSOE) ha encargado, en el marco de un proyecto integral con diferentes actuaciones, el arreglo de un camino que, aseguran, ya se renovó hace dos años. Este se ubica en San Ramón y, aunque fue reparado en 2023, ha vuelto a ser incluido en este nuevo proyecto del plan turístico. En él, para colmo, se adjuntan imágenes desactualizadas del mismo, de cuando estaba pendiente de las mejoras. «Esto no es un error administrativo, sino una irregularidad», denuncia el portavoz popular en la ciudad, Miguel Ángel Vargas, indignado con lo que considera una «vergüenza administrativa por falta de supervisión». Exige responsabilidades y también explicaciones al alcalde, Javier López Estrada.

Este las ha dado, preguntado por este problema, y asegura que las unidades de obra que no requieran de esta actuación –como es el caso de este tramo en San Ramón– se podrían retirar y descontar del pago a la futura adjudicataria. Y también dice esto: «Tenemos un presupuesto de 70 millones de euros y el PP no tiene otra cosa que hacer que detenerse en estas minucias». Más tarde, en un comunicado municipal, el concejal de Desarrollo Local, Jesús Sánchez, negó la mayor y aseguró que esta «no se trata de una obra duplicada sino de mejorar y completar la ejecutada en 2023».

El tramo de carretera objeto de la polémica ya se adecentó y eso es algo que se ve a primera vista si uno visita San Ramón y la compara con tramos siguientes u otros viales de la zona, un poco más arriba del futuro Centro de Día para enfermos de Alzheimer.

Para que se ubiquen también en el plano administrativo. La posible metedura de pata se sitúa concretamente en un proyecto de mejora de caminos rurales en las zonas de Tanos, Caseríos y San Ramón, un desembolso que supera el medio millón de euros (515.000) y que se ejecutará a expensas de los cuatro millones del Plan de Sostenibilidad Turística. Cuando se ejecute, si es que se ejecuta. De momento el procedimiento ha quedado desierto, tras no haberse presentado ninguna empresa a la licitación. Esta, «además de ser errónea, llega muy tarde y generando el riesgo de que no se pueda llegar a ejecutar en tiempo y forma por un mal trabajo político», lamenta Miguel Ángel Vargas.