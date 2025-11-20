El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. DM

El PP de Torrelavega considera «insuficiente» que se refuerce la presencia policial sólo los fines de semana

Miguel Ángel Vargas solicita al alcalde la convocatoria de una Junta de Portavoces «con el fin de analizar la situación y fijar una reivindicación unánime»

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:40

El Partido Popular de Torrelavega considera «insuficiente» la respuesta anunciada por la Delegación del Gobierno de reforzar la presencia de la Policía Nacional en ... la ciudad sólo los fines de semana -la medida se anunció el lunes y como respuesta a los dos atracos a punta de pistola de la semana pasada-. «Es fundamental que se refuerce la presencia policial todos los días de la semana», señala el diputado y líder popular en la ciudad, Miguel Ángel Vargas, que reprocha al alcalde su «beneplácito» a la medida adoptada por la Delegación. Además, el grupo popular ya ha solicitado al Javier López Estrada la convocatoria de una Junta de Portavoces «con el fin de analizar la situación y fijar una reivindicación unánime».

