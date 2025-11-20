El PP de Torrelavega considera «insuficiente» que se refuerce la presencia policial sólo los fines de semana Miguel Ángel Vargas solicita al alcalde la convocatoria de una Junta de Portavoces «con el fin de analizar la situación y fijar una reivindicación unánime»

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:40 Comenta Compartir

El Partido Popular de Torrelavega considera «insuficiente» la respuesta anunciada por la Delegación del Gobierno de reforzar la presencia de la Policía Nacional en ... la ciudad sólo los fines de semana -la medida se anunció el lunes y como respuesta a los dos atracos a punta de pistola de la semana pasada-. «Es fundamental que se refuerce la presencia policial todos los días de la semana», señala el diputado y líder popular en la ciudad, Miguel Ángel Vargas, que reprocha al alcalde su «beneplácito» a la medida adoptada por la Delegación. Además, el grupo popular ya ha solicitado al Javier López Estrada la convocatoria de una Junta de Portavoces «con el fin de analizar la situación y fijar una reivindicación unánime».

Para el portavoz del PP, la «acumulación de hechos aislados» tienen una buena respuesta policial identificando a los autores gracias a la profesionalidad de los agentes, pero «es necesario reforzar la plantilla y los medios para aumentar la prevención y no ceñirse sólo a la detención una vez ya se ha cometido un delito». En su opinión, «regionalistas y socialistas tienen que mover ficha con la Policía Local y exigir más medios para la comisaría de Policía Nacional». Ha dicho: «No vale con decir que la ciudad es segura; la ciudadanía tiene que sentirse segura. Esa sensación en los últimos meses se está perdiendo, por lo que la respuesta de las instituciones tiene que ser proporcional», opina Vargas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión