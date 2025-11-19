El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vecinos caminan frente al Palacio municipal de Torrelavega. Luis Palomeque

PRC y PSOE defienden el uso cultural del Palacio municipal de Torrelavega y seguirán buscando financiación

La coalición de gobierno considera «superado» el debate alrededor del uso futuro de la Casona, que el PP insiste en recuperar como sede administrativa

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:36

Aunque la costosa restauración del Palacio municipal de Torrelavega y su transformación en un centro cultural no conocen una vía de financiación clara todavía - ... se ha quedado fuera de las ayudas de los fondos Feder, aunque el Consistorio ha presentado recurso-, el proyecto sigue contando con la confianza de los partidos de gobierno (PRC-PSOE). El Pleno ha escenificado esa defensa este jueves por la mañana, durante una sesión extraordinaria en la que, entre otras cosas, se ha reabierto el debate sobre su futuro uso mediante una moción del Partido Popular. Esta iniciativa, orientada también a la apertura de negociaciones con la familia de Demetrio Herrero hacia una eventual compra de una parte de la Casona -la que linda con la calle Julián Ceballos-, ha terminado rechazada por la mayoría de la coalición, que sigue defendiendo el carácter positivo de esta transformación cultural y un futuro del antiguo Ayuntamiento más allá de la actividad administrativa. De cumplirse el enfoque de regionalistas y socialistas, dicha rutina quedará relegada al resto de sedes municipales del Consistorio -en La Llama, Baldomero Iglesias, El Zapatón, etc.-, mientras que la antigua residencia de Luciano Demetrio Herrero adoptará un papel más institucional, cultural y de ocio, acogiendo actividades de diversa índole y una dinámica de puertas abiertas.

