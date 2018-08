Las últimas lluvias obligan a reforzar el servicio de limpieza de caminos

El Serca, entre las organizaciones que eliminarán plumeros

Tres organizaciones sociales (entre ellas el Serca) y una conservacionista, junto al Gobierno de Cantabria, la Unión Europea, otras instituciones y empresas privadas pondrán en marcha en octubre un proyecto, de 3,5 millones de euros, para eliminar el plumero del litoral de la comunidad autónoma.

Esta iniciativa pretende también que esta planta invasora no se propague hacia el interior de Cantabria y que los 19 municipios que ahora no la tienen pasen a ser 37 dentro de cuatro años, porque sus promotores reconocen que en 2022 no se habrá eliminado, pero sí se habrá avanzado en su reducción. El proyecto, incluido en la iniciativa europea LIFE+, ha sido aprobado por la Comisión Europa.