Virgen Grande Conciertos para todos los gustos en tres escenarios Tequila, que actuará en Torrelavega el lunes 12 de agosto, durante un concierto. Las actuaciones gratuitas del Bulevar y los festivales Vive la Feria y Sound City combinan propuestas diferentes DAVID CARRERA Torrelavega Viernes, 9 agosto 2019, 21:15

La música es una de las grandes protagonistas en las fiestas de La Patrona con los festivales Vive la Feria, en La Lechera y el Sound City, en la Plaza de La Llama, además de los conciertos gratuitos en el Bulevar Demetrio Herrero. Durante los diez días de fiestas, torrelaveguenses y visitantes podrán disfrutar de los directos de artistas como Rozalén, David Otero, Iván Ferreiro, Camela, Víctor Manuel, Carlos Baute, Tequila o Los Planetas.

Un programa con estilos muy variados para todos los gustos y edades. La música de Carlos Baute, Víctor Manuel y Camela será la protagonista en los conciertos gratuitos de las fiestas de La Patrona. La Concejalía de Festejos ha optado este año, como en las últimas ediciones, por la variedad de estilos para llegar al máximo número de público posible y teniendo en cuenta que estos conciertos complementan la oferta de los festivales que se desarrollan en el recinto de La Lechera y en El Malecón, el pasado mes de julio, –éstos de pago– y el Sound City en la Plaza de La Llama, este último también con entrada libre para los espectadores.

Para los conciertos gratuitos, que se desarrollan en el escenario de las fiestas, ubicado junto al Palacio Municipal, el Ayuntamiento se ha decantado por un artista de renombre internacional como Carlos Baute, la madurez de un intérprete con una carrera respetada y consolidada como Víctor Manuel, y el tirón de Camela, un grupo que resiste a las modas y que celebra sus 25 años sobre el escenario. El cantante venezolano Carlos Baute será el artista que despida las fiestas de La Patrona, que se desarrollan del 9 al 18 de agosto, y lo hará como es tradición en el último concierto en el escenario del Bulevar, una cita que el año pasado protagonizó una de las grandes artistas nacionales, Luz Casal, y con cuyo recital se llenó la plaza del Ayuntamiento, al igual que en el otro gran concierto gratuito de las pasadas fiestas, con Rulo y La Contrabanda como invitados. Sin duda ése es el objetivo de la Concejalía de Festejos, superar, o al menos igualar, la expectación despertada y la buena respuesta del público, que el pasado verano durante el recital del artista reinosano reunió a casi 10.000 personas en el Bulevar.

La actuación de Baute está avalada por la última comparecencia del artista latinoamericano, que el verano de 2017 concitó a cerca de 8.000 personas en el concierto que ofreció en el recinto de La Lechera. Una multitudinaria respuesta del público, más si se tiene en cuenta que el recital era de carácter solidario y todo el dinero recaudado (15.500 euros) se destinó a favor de la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT).

Por orden cronológico, Camela serán los encargados de abrir las fiestas patronales. Dioni y Ángeles, los integrantes de este dúo celebran su 25 aniversario musical con 'Rebobinando' un álbum en el que se recopilan algunos de sus hits en colaboración con otros artistas, y que sonarán durante su actuación en el Bulevar. La actuación será el domingo 11 a las 22.00 horas. El jueves 15 será el turno de Víctor Manuel, y Carlos Baute cerrará los conciertos gratuitos el domingo 18.

Antes, el viernes el festival Vive la Feria, que se desarrolla en La Lechera, comenzará hoy con la actuación de Rozalén y David Otero. Mañana el festival se reanudará con el espectáculo coral dedicado a los 90, con OBK, Rebeca, Chimo Bayo, Ku Minerva, Just Luis, Double Vision, Marian Dacal, Sentity World, The Jumper Brothers y Fernandisco. Por último, uno de los artistas más esperados: Iván Ferreiro pondrá fin al festival. Y por si no fuera poco la oferta de conciertos, el último fin de semana se celebra el Sound City, con Los Planetas como atractivo.