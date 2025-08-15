'Patrona en las Calles' desafía a los 40º

Diego Kattán González Torrelavega Viernes, 15 de agosto 2025, 19:40 Comenta Compartir

Torrelavega ha celebrado este viernes el evento 'Patrona en las Calles', un programa musical que se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad y que comenzó a las 12.30 horas para prolongarse hasta la 1.00 de la madrugada. Durante las primeras horas de la jornada, la calle Paz se convirtió en el epicentro de la actividad y fue el lugar elegido para dar inicio a las celebraciones.

Tras dos días de temperaturas más suaves, la jornada estuvo marcada por el regreso de la ola de calor que, como casi cada año, coincide con estas fechas en la comunidad. Lo que normalmente es una costumbre —vestir pantalones cortos para aprovechar la frescura de la mañana— se transformó en una necesidad para poder soportar el intenso calor del mediodía.

La banda cántabra Delaware fue la encargada de abrir la jornada musical con una actuación que llenó la calle de ritmo y energía. Desde los primeros acordes, el público comenzó a acercarse al escenario, formando pequeños grupos que aplaudían, coreaban algunas canciones y movían la cabeza al compás. Varios curiosos que paseaban por la zona se quedaron para escuchar, mientras otros grababan fragmentos con sus móviles. La intensidad de la música y el sonido en directo se mezclaban con el murmullo de las conversaciones y el tintinear de las tazas y vasos en las terrazas cercanas, creando un ambiente vibrante y festivo que marcó el tono del resto de la jornada.

El relevo en el escenario lo tomó Parada DJ Set, alias bajo el que actúa Kike Parada, conocido por estar al frente del mítico Pub Parada Bus en Torrelavega desde hace más de tres décadas. Su propuesta aportó un sello personal con una selección dinámica que combinó pop-rock internacional e indie español.

El ambiente fue animado, con público de todas las edades. Algunos asistentes bailaban, otros buscaban refugio en la sombra, y varios turistas se dejaban llevar por la música justo frente al escenario, sumando más energía al lugar. Al mismo tiempo algunos fotógrafos con cámaras profesionales captaban cada detalle. Las actuaciones se sucedían sin grandes pausas, lo que mantenía un flujo constante de gente en movimiento. La música no solo atraía a quienes acudían expresamente al evento, sino que también acompañaba a aquellos que aprovechaban para tomar algo, conversar o simplemente relajarse en medio del bullicio.

El calor fue tan acusado que las actuaciones previstas en Escenario La Llama, Zona y Julián Ceballos se retrasaron, trasladándose a la franja de tarde y noche para evitar problemas derivados de las altas temperaturas. «Tenía planeado ver todo por la tarde, pero con este calor es imposible», comentaba Antonio, turista de Madrid. «Al final me viene hasta bien que lo hayan movido más tarde, así aprovecho para descansar y luego disfrutar sin estar pendiente del sol». Otra asistente calificó la decisión como un «acierto total», explicando que el ambiente, al avanzar hacia la tarde-noche, resulta mucho más agradable para disfrutar en familia, sin el agobio del sol ni el calor sofocante de las horas centrales.

Gracias a su ubicación en una zona de sombra, el primer evento de la Patrona ayudó a mitigar los efectos del intenso calor. Eric, uno de los vecinos presentes, reconoció que no tenía «ninguna intención de salir» debido a la ola de calor pronosticada. Sin embargo, la música que llegaba hasta su ventana y la buena ubicación del evento terminaron por animarle a salir y «aguantar una tarde más», después de haber acudido a las ferias el pasado jueves. Lo hizo acompañado de amigos y, según dijo entre risas, con unas «justificadas» cañas.

En paralelo, los responsables de los bares Las Picas y Brindis Nereyda, situados a ambos lados del escenario, trabajaban sin descanso para atender a la multitud de visitantes que acudían al evento. Las terrazas estaban completamente llenas, reflejando claramente la intensidad y el ritmo frenético de la jornada. Los clientes intentaban aliviar el calor persistente con abanicos que se agitaban con cierta frustración, mientras la alta demanda de bebidas frías marcaba el pulso del día. El personal se mostraba eficiente y ágil, esforzándose por mantener un servicio rápido y constante para satisfacer a un público que buscaba refrescarse y disfrutar del ambiente festivo a pesar de las altas temperaturas.

El ambiente también tuvo sus matices más lúdicos. Varios asistentes, sobre todo grupos de jóvenes y familias con niños, disfrutaban entre risas lanzándose agua con pistolas y pequeños pulverizadores. Las carcajadas, los gritos alegres y el buen humor contrastaban con el sofocante calor. «Con este calor, lo mejor es tomárselo con humor y mojarse un poco. Al final, estamos de fiesta», comentaba Alejandra, turista extranjera que asistía junto a un grupo de amigos.

A pesar de la ola de calor que marcó la jornada, la respuesta del público fue favorable y la afluencia se mantuvo constante. La agenda de eventos continuó activa y se desarrolló hasta entrada la madrugada. Dicha continuidad refuerza el compromiso de ofrecer una experiencia satisfactoria para vecinos y visitantes.