La lluvia no puede con el fuego Luis Palomeque El espectáculo de Scura Splats hizo olvidar al público los fuegos artificiales DAVID CARRERA Torrelavega Viernes, 16 agosto 2019, 07:46

El espectáculo de la compañía Scura Splats 'Cavaltheos Foc' hizo olvidar a los fuegos artificiales, que este año han desaparecido del programa, pero una vez visto el montaje de la compañía castellonense por las calles de Torrelavega la noche del miércoles no parece que se ha echado en falta un lanzamiento de castillos de fuegos cada año más deslucido. Pasadas las doce de la noche, y una vez acabado el recital de Remember Queen en el Bulevar, el público que aguantaba como podía la lluvia se dirigió a la Plaza Mayor para ver el esperado espectáculo de pirotecnia y fuego. Muchos de ellos, ataviados como se recomendó con ropa vaquera y gorra, esperaban bajo la lluvia a que la compañía pusiera en marcha el espectáculo. Y así arrancó, ya en José María Pereda un montaje que desde el arranque conectó con el público a pesar de que los primeros chispazos cogieran a alguno desprevenido. La gente, poco a poco fue cogiendo el sentido del pasacalles y se metía entre los actores protagonistas del evento, que en su poder exhibían y manejaban el fuego y los fuegos de artificio a lo largo de unas varas y conducidos por un carromato. La tribu de Sus Scrofa perdió el fuego y no conocía la técnica para crearlo. Para conseguirlo tienen que ir a buscar algún volcán. Sin fuego, están a merced de las fieras y del clima. Finalmente y por casualidad, un rayo les regala el fuego y con él regresan a la aldea. Durante el viaje son atacados por bestias salvajes, la ira de los dioses y el frío. Afortunadamente, el fuego no deja de arrojar chispas y provocar el juego entre el público. El séquito llega al pueblo y el fuego es depositado en su templo y comienza el ritual final con el que se pretende que el fuego no desaparezca nuevamente.

Este es el hilo argumental de 'Cavaltheos Foc', de la compañía Scura Splats, y con el que el Ayuntamiento de Torrelavega sustituyó este año el tradicional lanzamiento de castillos de fuegos artificiales. El espectáculo de teatro itinerante con pirotécnica partió de la Plaza Mayor para avanzar por la calle José María Pereda hasta la zona de Cuatro Caminos, para seguir por Julián Ceballos, hasta la Plaza Tres de Noviembre. Desde allí la comitiva regresó por el mismo itinerario hasta el lugar de partida en la Plaza Mayor, donde finalizó el espectáculo. Una puesta en escena con efectos pirotécnicos espectaculares, sencillez conceptual y ritmo trepidante. El pasacalles se recreó con cantidad de efectos pirotécnicos que fueron «in crescendo» durante toda la representación. Tracas, carretillas, bengalas de colores y un castillo de fuegos entre otros elementos, formaron parte de la estructura pirotécnica de este montaje.

Una espiral festiva

El fuego recorrió las calles provocando la participación activa de los espectadores envueltos por el ritmo de la música original y las explosiones pirotécnicas. El espacio urbano se transformó y el público fue engullido por la espiral festiva del fuego. Según el Ayuntamiento, las limitaciones y la normativa en materia de seguridad han obligado en los últimos años a que los fuegos artificiales se lanzaran cada vez desde más lejos del núcleo urbano, lo que también ha motivado un menor lucimiento de un espectáculo tradicional en el programa, pero que ahora ha desaparecido de las fiestas de La Patrona. En su lugar, el Ayuntamiento optó este año por un espectáculo de calle que ha podido ser seguido de cerca por el público a pesar de la lluvia. Además, la medida va en consonancia a lo recogido en la Ordenanza Reguladora de los bienes de titularidad pública y la convivencia ciudadana. En un único espacio de tiempo en el que está autorizada la pirotecnia, su uso queda sujeto al Reglamento general que regula la compra, venta y uso.