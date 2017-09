IDIVAL y UC patentan un sistema que mejora las terapias celulares dirigidas

Santander, 26 sep (EFE).- El grupo de investigación de Nanomedicina de la Universidad de Cantabria (UC) y el Instituto de Investigación Valdecilla Idival) ha desarrollado un sistema para mejorar las terapias celulares dirigidas, a partir de nanomateriales y nano-estructuras sintéticas, que ha dado lugar a una patente.

Este sistema busca evitar uno de los mayores problemas detectados en este tipo de terapias, que tratan de llevar, por ejemplo fármacos, a las células de forma selectiva: la degradación de las terapias antes de llegar a su destino, explica la UC en una nota de prensa.

Con la colaboración del grupo del profesor Miguel Correa-Duarte del Centro de Investigaciones Biomédicas de Galicia (CINBIO), situado en Vigo, este equipo de investigación ha desarrollado y caracterizado unas estructuras sintéticas, de morfología y tamaño parecidas a los virus.

Estas estructuras son capaces de penetrar dentro de células diana y podrían servir como vehículo para la administración de todo tipo de terapias, incluyendo terapias genéticas (como DNA o RNA), proteínas, fármacos o nanopartículas con propiedades terapéuticas o diagnósticas, e, incluso, combinaciones de estos componentes, señala la UC.

Según indica, el estudio, dirigido por Mónica López Fanarraga, demuestra que estos nanodispensadores dirigidos a células diana, mediante ligados biológicos, son capaces de invadir el interior celular, protegiendo el contenido encapsulado en su interior y liberándolo dentro de la célula, tras el desensamblaje de la nanoestructura y la posterior degradación de sus componentes en productos totalmente biocompatibles.

Este diseño de ingeniería nano-biotecnológica ha dado lugar a una patente (ES 2577056 B2) y representa "un paso más allá en la aplicación de terapias dirigidas a nivel intracelular", destaca.

En un futuro permitirá que se pueda trabajar de forma específica en los diferentes compartimentos celulares, no sólo a nivel terapéutico, sino controlando y evaluando procesos a tiempo real en células vivas, resaltan las investigadoras participantes en los estudios Nerea Iturrioz y Eloísa González.

"Estas partículas que hemos creado no son tóxicas, es decir, ni alteran el ciclo celular ni aumentan la muerte celular y además, no se degradan hasta que no llegan a su destino", señala Nerea Iturrioz.

Eloísa González detalla que las partículas están compuestas de "sílice mesoporosa" y se puede introducir dentro el material que se quiera llevar hasta el tejido. Los nanotubos de carbono que las recubren permiten que esa estructura "se quede en el citoplasma de la célula y no salga de ella". De esta manera, el fármaco no se degrada, como ocurre en sistemas similares desarrollados previamente.

El resultado de sus investigaciones se ha publicado, además, en dos revistas especializadas (Angew Chem e International Journal of Nanomedicine).

El grupo de investigación de Nanomedicina UC-IDIVAL estudia la respuesta biológica a diferentes nanomateriales.

Su actividad principal se centra en el estudio de nanomateriales como tratamientos para el cáncer, la nanotoxicidad y el desarrollo de sondas fluorescentes para imagen.

Pero también explora otras de las posibilidades que ofrecen los nanomateriales aplicados en salud como el desarrollo de nanofármacos (nanovectores inyectables, nano-sistema poliméricos funcionales), la medicina regenerativa o como agentes de contraste para técnicas de imagen y detección de bordes tumorales para cirugía o nanobiocidas, entre otros.

La principal peculiaridad de este grupo es su multidisciplinariedad, ya que está compuesto por biólogos, físicos, químicos, médicos, entre otros perfiles, de la UC y el Hospital Valdecilla.