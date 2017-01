Podemos carga contra Revilla: «En Cantabria sí hay corrupción»

Podemos, que se ha ido distanciado del PRC poco a poco durante el último año tras facilitar la investidura de Miguel Ángel Revilla, cargó ayer con dureza contra el presidente cántabro. La causa fueron unas declaraciones del líder regionalista en una entrevista en RNE, en las que negó que hubiera corrupción en la comunidad autónoma. Revilla aseguró que el Gobierno autonómico creará «en breve» la prometida oficina anticorrupción, aunque no sea «una prioridad absoluta, pues aquí no se comete ningún tipo de tropelía». «Cantabria –dijo– no está en el engranaje de la corrupción que estamos viendo en otras comunidades y provincias», entre las que citó a Madrid y Valencia.

Desde Podemos le desmintieron ayer y subrayaron que «sí hay corrupción» en Cantabria. Y destacaron que «no sólo ha sido castigada duramente por esta lacra», sino que fue pionera, con un presidente encarcelado a principios de los años 90. Por eso, consideraron una falta de respeto a la ciudadanía las recientes declaraciones de Revilla.

Castro y Sodercán

La corrupción, recordaron desde Podemos, se ha extendido por toda Cantabria, pero ha alcanzado niveles «especialmente preocupantes» en municipios costeros, como Castro Urdiales, en cuyo Ayuntamiento existía «un estado delictivo generalizado» según la fiscalía; Argoños, que «ocupa el dudoso récord de ser el municipio de Cantabria con más sentencias de derribo por habitante» o Piélagos, donde acaba de ser derribado con gran coste de dinero público «un auténtico monumento a la corrupción urbanística», el Alto del Cuco. En todos estos municipios varios miembros de las corporaciones municipales han sido acusados de delitos de corrupción.

También insistieron con los casos de Sodercán y los exconsejeros del Gobierno Javier Marcano y Ángel Agudo, así como la última investigación abierta por la UDEF por la denuncia de una academia.