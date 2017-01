Cantabria retira las "polémicas" y "dolorosas" agujas para la diabetes tras la oleada de quejas

Los diabéticos de Cantabria ganan la batalla a las denominadas agujas ‘pic’, tras la oleada de quejas sobre su "mala calidad" y lo "dolorosas" que resultan para inyectarse la insulina –una operación que los enfermos de diabetes tipo 1 realizan 4 o 5 veces al día durante toda su vida–. El ServicioCántabro de Salud (SCS) ha iniciado el trámite de revocación del contrato con la empresa suministradora.

A partir del próximo mes de febrero, se retirarán las actuales y volverá a administrarse el material que se proporcionaba a los pacientes hasta que hace justo un año la empresa proveedora fue relegada en un concurso público en el que "se impuso la oferta más barata". Poco después de que se confirmara esta decisión, el teléfono del presidente de la Asociación Cántabra de Diabéticos (ACD),Aureliano Ruiz, echaba humo. Todas las comunidades que comparten la lucha contra las agujas de "bajo coste", que acumulan una retahíla de protestas de pacientes (dolor, hematomas, dificultades para controlar la dosis de insulina inyectada...), celebraban el anuncio.

Fue la subdirectora de Asistencia Sanitaria del SCS,Ana Tejerina, la encargada de comunicarlo: "Hemos iniciado el trámite para la disolución del vínculo contractual con la actual adjudicataria, que confiamos en tener finalizado para finales de enero, de tal forma que en febrero asuma este servicio el proveedor que quedó en segunda posición en el concurso", aseguró. Esto implica que la empresa que perdió la pugna pese a tener más puntuación en la parte técnica –la de "las agujas de toda la vida, de la que nunca habíamos tenido queja", apostillan desde la asociación– recupera la prestación, aunque sea de forma temporal. Concretamente, "hasta la convocatoria del siguiente concurso público, previsto para dentro de un año", añadió Tejerina.

En febrero asumirá el suministro la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso público", afirma Ana Tejerina Esto nos devuelve a la situación que siempre ha tenido Cantabria, que ha sido la envidia de España", explica Aureliano Ruiz

La noticia cogió por "sorpresa" al propio Ruiz, que ha encabezado la ‘pelea’ contra las autoridades sanitarias de la región para tumbar esta adjudicación, al tiempo que, como delegado de la federación española de diabéticos, lucha porque este "éxito" conseguido se repita en el resto de comunidades que se enfrentan a idénticas consecuencias. "Estoy que no me lo creo, como si nos hubiera tocado el Gordo de la Lotería", declaró. Tras expresar su "felicitación" a la Consejería de Sanidad, apuntó que "esto devuelve a Cantabria a la situación que teníamos antes. No tenemos que olvidar que siempre hemos sido la envidia de España en el tratamiento de la diabetes, un ejemplo a seguir". Desde el principio la asociación avisó al SCS del "error" que suponía hacer efectiva una adjudicación basada en criterios económicos, se dijo que el cambio de proveedor "conllevaba una pérdida de calidad en el material necesario para el autocuidado del paciente diabético" y que "el tiempo nos iba a dar la razón". Pero aquellas primeras protestas cayeron en saco roto. "Advertí a la Consejería de Sanidad de lo que estaba ocurriendo en otras comunidades autónomas y de que iba a traer problemas", insistió Ruiz.

Desde el Servicio Cántabro de Salud quisieron apaciguar las protestas y contentar al colectivo con un "mal acuerdo" –en palabras de Ruiz– que garantizaba que a los enfermos que presentaran una reclamación contra las nuevas agujas se les proporcionarían las anteriores –"las buenas"–. Y a esas cifras se aferraba la Administración para negar, en un primer momento, la disolución del contrato. Ayer, Tejerina aseguraba que "la realidad es que, hasta el mes de diciembre, sólo 29 pacientes habían solicitado un cambio de agujas, de los más de 10.000 que a diario se inyectan insulina". Llegados a este punto, recordaba que la decisión de romper este contrato, que "no conlleva ningún tipo de indemnización" para la empresa saliente, responde a la "proposición no de ley aprobada en el Parlamento de Cantabria" el mes pasado. Fue Ciudadanos el partido que escuchó las reivindicaciones de la asociación y quien llevó a la Cámara la iniciativa para instar a Sanidad a revisar el convenio. Y salió del pleno con el apoyo unánime de los grupos.

Reutilización

Ahora, el presidente de los diabéticos cántabros urge cambiar el modelo de contratación para que en el futuro los criterios técnicos tengan más peso que los económicos, ya que de lo contrario "las casas comerciales de agujas de mala calidad ganarán siempre". Y "lo peor", insiste, "es que la diferencia entre las agujas buenas y las que no lo son es de apenas 3.000 euros al año en Cantabria, así que no es una cuestión de dinero". Tejerina coincidió en que es una cantidad "anecdótica".

Ruiz, que ha elaborado un estudio de situación por comunidades, subrayó que, "aparte de la mala calidad de las agujas, no se dispensan las necesarias para un correcto control de la patología", lo que provoca que, aunque por normativa sanitaria nacional e internacional, la práctica del reuso está terminantemente prohibido, "el paciente se vea obligado a tener que reutilizarlas, a pesar del peligro que esto entraña para su salud". Además, le preocupa que "en la mayoría de los comités en los que se decide la adjudicación de suministros, no están presentes los pacientes", por lo que reivindica situar al enfermo en el eje central, de lo contrario "no se solucionará esta mala praxis".

Situación en España

Andalucía. La Junta fuerza un acuerdo con la distribuidora tras los problemas en Sevilla y Málaga.

Castilla-La Mancha. Albacete, que eligió la oferta barata, se vio obligada a cambiar de proveedor.

Castilla y León. Ávila y Segovia, con agujas de mala calidad, están comprando a otra casa comercial.

Cataluña. Hace años contaba con agujas de mala calidad, hasta que se convocó nuevo concurso.

Madrid. Tras una primera licitación muy baja, se sacó otro expediente y se dan agujas de calidad.

C. Valenciana. Tras las quejas durante años de los pacientes, el Gobierno no prorrogó el concurso.

Extremadura. Lleva años luchando por agujas de calidad. A la espera de publicarse concurso.

Galicia. Lleva años con agujas de mala calidad sin que la Administración prevea ningún cambio.

Canarias. Hay diversidad de agujas que se suministran en función de la zona de la que se trate.

Navarra. Se adjudicó contrato a una firma ‘low cost’ y a los 3 meses se volvió a agujas anteriores.

País Vasco. Vitoria primó la oferta económica y a los 4 meses tuvo que convocar otro concurso.

Asturias. Lucha desde hace años por conseguir agujas de calidad, ya que ahora no las tiene.