El Ministerio pide al Supremo retrasar por tercera vez el derribo de Vuelta Ostrera

Cuando todo parecía preparado para construir una nueva depuradora y demoler, una década después, la ilegalizada Vuelta Ostrera, el Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado al Tribunal Supremo un nuevo aplazamiento, según ha podido saber este periódico. Es la tercera vez que el Estado pide más tiempo para cumplir la sentencia. La primera fue en 2006, tras acordar un calendario de siete años con el Gobierno cántabro y ARCA. Y la segunda, en 2013, cuando el tribunal le concedió una moratoria de otros siete años que aún no se ha cumplido. Está por ver si el Supremo aceptará una tercera prórroga el próximo martes, cuando tiene previsto pronunciarse.

historia de un derribo Un revés judicial que dura una década

LAS CIFRAS 87 MILLONES Coste de derribar la actual estación

y construir una nueva. 24 MILLONES Coste de la depuradora de Vuelta Ostrera hace una década.

La decisión del Ministerio ha causado cierta sorpresa por dos razones. En primer lugar, todavía le queda hasta el año 2020 de plazo para legalizar el sistema de depuración de la comarca del Besaya. Y segundo, porque ya ha dado pasos importantes en los últimos meses para construir la nueva estación que sustituirá a la actual, que en su día costó 24 millones de euros. El desembolso que supone cumplir la sentencia será notable, ya que Medio Ambiente deberá gastar alrededor de otros 87 millones de euros entre la demolición y las obras de la futura depuradora.

De momento se desconoce cuántos años más de prórroga ha solicitado al Estado, pero fuentes del Supremo confirmaron que ha presentado un nuevo cronograma que sustituye al actual. Será ese calendario el que los magistrados aprobarán o no la próxima semana.

Posibles localizaciones

El Ministerio no ha informado al Gobierno de Cantabria de su intención de aplazar aún más las fechas, aunque desde la Dirección General de Medio Ambiente le restaron importancia. «Lo importante –señalaron– es que no se derribe Vuelta Ostrera hasta que no se haya construido una nueva estación». «Lo contrario causaría más problemas que los que se quieren resolver. Sería un desastre ambiental», señalaron.

El Ejecutivo autonómico ya mantuvo un serio desencuentro con el Ministerio de Medio Ambiente por la ubicación elegida para levantar la futura depuradora. La ministra Isabel García Tejerina maneja un estudio de seis posibles ubicaciones, pero es una de ellas, situada a sólo 300 metros de la actual estación, la opción marcada como favorita. Y, de hecho, ya ha adjudicado la redacción del anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de esa solución alternativa.

De seis posibles ubicaciones, el Ministerio ha decidido construir la nueva estación a 300 metros de la actual

Sin embargo, el informe elaborado por los técnicos autonómicos y firmado por el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, desaprueba esta ubicación con argumentos que van desde los ambientales hasta los de seguridad. En primer lugar, destacan que la instalación se establecerá en una ladera con una inclinación del terreno «de moderada a fuerte», con un desnivel que llega hasta el 40%. «Existe un potencial riesgo natural de movimientos por la pendiente y la fuerte exposición a los agentes erosivos», advierten.

El Gobierno cántabro revela que este proyecto «también supone un impacto sobre el espíritu del Plan de Ordenación del Litoral (POL)», debido a que la zona elegida por el Estado se encuentra dentro de su ámbito y cuenta con unas «características especiales».