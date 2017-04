«Hacienda pidió datos que no existen para evitar pagar Valdecilla»

La única realidad es que Cantabria no ha recibido los 22 millones de euros previstos en el Presupuesto del Estado del año pasado para financiar las obras de Valdecilla. Pero las razones siguen sin estar claras. El Gobierno de Cantabria y el PP confirmaron ayer en el Parlamento que mantienen versiones radicalmente enfrentadas. Mientras la consejera de Sanidad, María Luisa Real, acusó al Ministerio de Hacienda de «pedir datos que no existen» para evitar pagar el dinero comprometido, la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, lo achacó a la «negligencia» del bipartito por no justificar a tiempo las facturas. Y pidió «responsabilidades políticas» por la pérdida de 22 millones de euros, que pueden ascender a 44, ya que el Estado no ha incluido esta vez la partida anual en el proyecto de presupuestos de 2017.

Buruaga ocupa el sillón de Diego como presidenta del PP Mientras las aguas siguen bajando revueltas en el PP, los cambios en la dirección regional se empezaron a notar ayer en el Parlamento. Ha tenido que pasar un mes desde el congreso del PP para que María José Sáenz de Buruaga ocupara el sillón del hemiciclo que le corresponde como presidenta de su grupo parlamentario. Hasta ahora, Ignacio Diego siempre se sentaba en la segunda fila de la bancada popular, a la derecha del portavoz, Eduardo Van den Eynde, uno de los dirigentes más críticos con Buruaga durante la campaña de primarias. Pero ayer, el exalcalde de El Astillero no ocupó su sitio habitual. Se sentó a la izquierda del portavoz, dejando libre el sillón más cercano a las escaleras. El que pertenece al presidente del grupo. Según los estatutos del PP, es el máximo dirigente regional del partido el que automáticamente asume este cargo. Y así ha sido en el Parlamento cántabro, aunque estéticamente se haya retrasado por las tensiones internas que aún soporta la formación. Buruaga continúa como miembro de la Mesa de la Cámara, un puesto que debería haber dejado ya, pero todos los cambios en el grupo parlamentario se han frenado por el enfrentamiento que mantiene la nueva dirección con los seguidores de Diego. Ni siquiera el que con más urgencia reclaman desde el equipo de Buruaga: la portavocía. Van den Eynde, que acusó de «traidora» a la presidenta durante la campaña, ya ha anunciado que no dejará el cargo voluntariamente, lo que dificulta su relevo, ya que Buruaga necesita del visto bueno de la mayoría de diputados, leales a Diego.

La consejera, que llegó al hemiciclo cargada con documentación oficial para sostener su relato, explicó que Cristóbal Montoro sólo estaba dispuesto a aceptar certificaciones de obra previas al Contrato Público Privado y que no hubiesen sido justificadas previamente, una serie de recibos pendientes de la ejecución de las obras de la Fase III realizadas por la UTE Obrascon -formada por Huarte, Lain, Ascán y FCC- entre 2011 y 2013 y que solo sumaban 13,6 millones frente a los 22 comprometidos. Una postura que el bipartito PRC-PSOE «no podía aceptar porque suponía dejar de ingresar nueve millones», dijo.

Después de «intensas negociaciones», según Real, finalmente Hacienda aceptó incluir como coste efectivo el 7,57% de los pagos que el Servicio Cántabro de Salud hace anualmente a la empresa adjudicataria del Contrato Público Privado, Smart Hospital.

En cualquier caso, la consejera afirmó que de mantenerse el criterio actual de Hacienda a partir de este año sólo se van a poder justificar tres o cuatro millones de euros por ejercicio, lo que impediría cobrar todo el montante hasta dentro de seis años. Y hasta el 2052 si hablamos de los otros 100 millones extra que costó la obra y que Mariano Rajoy también se comprometió a pagar en su última visita a Santander. Además, Real no entiende que no se acepte el sistema diseñado por el PP para justificar los fondos, pero en cambio sí «computa como déficit para Cantabria en 2014 y 2015 por importe de 100 millones».

«Imposible responder»

«Claramente se trata de una decisión política de no pagar. Se piden datos que no existen y facturas emitidas que no se pueden aportar», aseguró la consejera, que aportó un escrito de la empresa Smart Hospital en el que también reconoce que «no es posible responder» a las preguntas realizadas por Hacienda.

El PSOE presentará una moción en el Parlamento de Cantabria y registrará una enmienda en el Congreso por importe de 44 millones para Valdecilla, «blindando la partida de cualquier intento del Ministerio de negarse a aceptar las certificaciones», anunció el portavoz de Sanidad del PSOE, Víctor Casal.

Momento en el que Buruaga ocupa por primera vez el puesto del hemiciclo que le corresponde como presidenta del PP. / Andrés Fernández

Para Buruaga la realidad es muy distinta a la dibujada por Real. Mientras que el Gobierno regional del PP presentó en enero de 2015 la documentación precisa para percibir 28 millones de euros para Valdecilla, el de PRC-PSOE, en 2016, no lo hizo de forma «correcta» hasta diciembre, «sin tiempo suficiente» para que se estudiara la documentación.

La presidenta del PP instó a la consejera a negociar con el Gobierno central para adaptar el convenio de Valdecilla a «la nueva realidad financiera del contrato público privado», porque «gobernar es buscar alternativas y dar soluciones a los problemas». Al mismo tiempo, replicó al Gobierno que «hace falta valor» para cuestionar el compromiso del PP con Valdecilla cuando los sucesivos gobiernos de este signo han invertido 263 millones «frente a los cero euros aportados por todos los gobiernos socialistas a lo largo de su historia».

La consejera, por su lado, explicó que no existe ninguna orden ni documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que fije el 7 de diciembre -dos días antes se presentaron las últimas justificaciones de cobro- como cierre del ejercicio presupuestario, por lo que se preguntó «de dónde ha sacado esa fecha la diputada del PP». Y acusó a Buruaga de «engañar y ser desleal» con Cantabria y Valdecilla por «actuar como vocera del Ministerio» en lugar de defender los intereses de los cántabros, algo «impropio» de una diputada que «aspira a tener otras encomiendas más importantes».