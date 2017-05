"Ignacio Diego debe romper su silencio cómplice"

Tras una semana en la que el conflicto interno del PP se ha acentuado, con el bloqueo del grupo parlamentario al cambio de portavoz ordenado por el comité ejecutivo, la dirección popular ha decidido sacar a Ignacio Diego a la palestra. El expresidente ha mantenido un silencio absoluto desde que perdió el Congreso a finales de marzo, pero los vicesecretarios elegidos por María José Sáenz de Buruaga han decidido pasar al ataque y forzarle a hablar. Con nombre y apellidos le han pedido que diga públicamente su postura en la crisis que sufre el partido.

la nueva polémica Un total de 22 alcaldes 'dieguistas' solicitan expedientar a Julián Vélez por votar a favor del PSOE

"Debe hacer un posicionamiento público y poner fin al bloqueo de los diputados que lidera", le ha pedido el vicesecretario y diputado nacional Diego Movellán, que ha insistido en varias ocasiones en esta "petición expresa" a Ignacio Diego "para que ponga fin a esto". "Que diga públicamente de qué lado está: del PP o de los que quieren dañar la imagen del partido. Si no hace ese posicionamiento público, muchos militantes pueden pensar que está detrás de la escalada de agresiones y no ha aceptado resultado del Congreso de marzo", ha asegurado. Más allá, considera que Diego debe decir "si apoya la conciliación o si va a contribuir con su silencio cómplice a poner palos en las ruedas". Porque esta situación, creen los cinco vicesecretarios de la nueva dirección regional, viene perfecta para el dicho de que "hay que saber cuándo ser cabeza de ratón y cuándo cola de león". Si no se posiciona, consideran que su trayectoria política podría "acabar dañada".

Movellán también se hizo eco de la reclamación de 22 alcaldes afines a Ignacio Diego que solicitan expedientar a Julián Vélez por posicionarse a favor del PSOE. La votación a la que aluden los críticos tuvo lugar en la Mancomunidad de Valdáliga en julio de 2015, cuando todavía era presidente del PP Ignacio Diego. Ahora, Julián Vélez forma parte del 'núcleo duro' de la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y ha sido nombrado secretario de Acción Municipal del partido.

Al vicesecretario del PP le parece "sorprendente" que se haga esta reclamación ahora, dos años después, cuando la anterior dirección, con Ignacio Diego a la cabeza, no lo hizo. "En aquel momento se decidió eso y no supuso un problema", ha dicho a los periodistas. Por lo tanto, esta reclamación cree que forma parte de la "estrategia de acoso para dañar a la presidenta. Julián ha sido un excelente alcalde -de San Vicente de la Barquera- y un gran representante del PP. Es sorprendente que hagan esto ahora".