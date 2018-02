La lluvia y el deshielo ponen en vigilancia los ríos Asón y Gándara 01:24 El río Pas ha alcanzado una altura de 2,17 metros en el tramo más caudaloso. En la imagen, el Pas a su paso por Puente Viesgo. / Antonio 'Sane' Cantabria Sus niveles han entrado en 'situación de seguimiento' en diversos puntos, aunque todavía no se aprecia riesgo desbordamiento MARIÑA ÁLVAREZ Santander Martes, 20 febrero 2018, 11:11

Las intensas precipitaciones de los últimos días, sumado al aumento de temperaturas que favorecen el deshielo, han propiciado un aumento del nivel de los ríos cántabros, hasta tal punto que cuatro de ellos han entrado en 'situación de seguimiento' en las últimas horas, aquel que señala a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que deben ser objeto de vigilancia. No obstante, no se aprecia todavía un riesgo claro de desbordamiento, pues en la mayor parte de los casos la tendencia es a la baja. Aún así, la situación varía de manera constante porque influyen también las pleamares en las desembocaduras. De hecho, en algunas zonas, aun sin haber estaciones de medición, es constatable la extraordinaria altura que se ha alcanzado, como por ejemplo el río Pas a su paso por Mogro. En este punto el agua está a escasos centímetros de empezar a desbordarse. Pero, curiosamente, el Pas ya no está en 'vigilancia' a estas horas.

En el sistema Pas-Miera sólo ha estado en 'seguimiento' esta mañana el Pisueña a su paso por La Penilla de Cayón, pero en su caso era por la precipitación acumulada en las últimas 24 horas, de 51 litros por metro cuadrado (el umbral de seguimiento está fijado en 50), aunque su nivel es normal, pues el río en esta zona tiene una altura de 0,71 metros y el seguimiento está marcado en 1,10 metros. Luego, el Pisueña salió de este margen de aviso, al bajar la precipitación acumulada a 48,70mm.

A primera hora de la mañana se mantenía en situación de vigilancia el río Pas a su paso por Carandía, al alcanzar una altura de 2,17 metros (el nivel de seguimiento está marcado en 2,10 metros). Con el paso de las horas este 'aviso' se desactivó, ya que la altura del agua ha bajado a 1,99 y la tendencia es a que siga descendiendo.

Galería. Imágenes del río Pas a su paso por Puente Viesgo. / Antonio 'Sane'

En cuanto al sistema del Asón, este río ha sobrepasado el umbral de seguimiento en dos tramos: el de Coterillo (el nivel del agua ha subido hasta 3,87 metros, cuando la vigilancia se activa en 3,60) y el de Ramales (aquí el río mide 3,13 metros, cuando el umbral de seguimiento es de 2,70). No obstante, en la zona de Coterillo la tendencia es a la baja.

En el mismo sistema del Asón otros dos cauces han entrado en seguimiento por la precipitación acumulada en las últimas 24 horas. Se trata del río Gándara (56,30 litros por metro cuadrado, cuando el nivel de vigilancia está marcado en 50). El Asón a su paso por Ruesga estaba en seguimiento a primera hora de la mañana por alcanzar los 51 litros por metro cuadrado en 24 horas, pero después se desactivó el aviso al bajar la precipitación acumulada a 47mm.

Otros ríos, como el Miera, se mantienen en niveles normales, aunque en algunos puntos, como La Gándara, el agua baja con fuerza y alcanza importantes niveles. En esta zona está a 2,31 metros, y el umbral de seguimiento se activa a 2,50 metros. No obstante, la tendencia aquí es a que descienda.