El consejero de Educación blinda a su equipo ante los cambios que quiere Zuloaga

El consejero de Educación, Ramon Ruiz, no quiere cambios en su equipo ni tiene intención de hacerlos. Está contento de como funciona. Es su respuesta al anuncio efectuado la pasada semana por el nuevo secretario general del PSE-PSOE, Pablo Zuloaga, que parecía mantener en sus puestos a los consejeros socialistas del equipo de su antecesora, pero fijaba cambios en los puestos de segundo nivel: directores generales y responsables de empresas públicas.

Hasta ahora los consejeros se han limitado a garantizar la estabilidad del Gobierno, pero hoy Ruiz ha dado un paso más y ha insistido en que está muy satisfecho con el equipo con el que cuenta en su departamento y que por tanto «no se va a efectuar ningún cambio».

De su equipo destaca que está cohesionado, «veterano en el mundo educativo» y con experiencia, por eso «yo creo que cuando las cosas funcionan, cuanto menos cambio mejor».

El que fuera secretario de Coordinación y Política Institucional hasta el congreso socialista de finales de julio ha incidido en que no contempla cambios. «Mi deseo es que no haya ningún. Y, por mí parte, no se va a efectuar ningún cambio», ha concluido a preguntas de la prensa tras un encuentro con alcaldes.

Tras su elección como nuevo líder socialista, Zuloaga, garantizó la estabilidad del Gobierno, tanto en declaraciones públicas como en su reunión con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, A su juicio el bipartido está «funcionado bien» , aunque si planteó la posibilidad de algunos cambios en para «apuntalar» las políticas de su partido.

En esa incertidumbre sobre los posibles cambios el secretario general si ha dicho expresamente que habrá novedades en los cargos de segundo nivel, y sobre los consejeros además de decir que tienen su confianza ha planteado que no descarta que algún consejero decida también dejar su cargo, aunque esta no sea una decisión que dependa de él.«Dos no bailan si uno no quiere».«Yo quiero bailar», señaló en una entrevista en una radio.