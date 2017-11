Los hosteleros se oponen a recortar el horario nocturno a los locales

Los hosteleros de Cantabria se mostraron este martes en contra de cualquier futura regulación que limite los horarios de los locales en determinadas zonas por parte del Gobierno de Cantabria. Lo dijo el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería (AEHC), Ángel Cuevas, en la entrega de premios anuales de este colectivo, que reunió a 500 invitados en La Magdalena. Cuevas destacó que han conseguido «dar oxígeno a la noche, liderando la nueva ley de espectáculos con la que los locales nocturnos tienen media hora más para el cierre. Pero, lo decimos aquí alto y claro: estamos en contra de la posibilidad de limitar horarios», con un decreto que prepara la Consejería de Presidencia.

A las autoridades cántabras Cuevas les pidió más apoyo con «más pasión, más decisión y más atención» en temas que deben solucionar para que el sector no salga dañado, como son «la regulación de los pisos turísticos y la normativa de terrazas». De los primeros dijo que «es necesario más control para acabar con la economía sumergida»; y de las terraza explicó que es necesaria «una normativa que se adecue a la realidad. No debemos inventar trabas ante aquellas cosas que no molestan a nadie», dijo.

LOS PREMIADOS Premio Horeca. Cofradía de la Santísima Cruz de Santo Toribio. Trayectoria profesional. Juan Gutiérrez Blanco, de la coctelería Master, en Santander; Vicente y Jesús Palacio, del restaurante El Palacio, de Tanos; Rosa María Alonso Gutiérrez, del Hotel Arillo, en Noja, y Casiano Campuzano, de cafetería Alaska en Santander. Premio al trabajador. Florencio Peña Gutiérrez (Hotel El Castillo, en Suances). Joven empresario. Miguel Ángel Rodríguez (Rte. Umma). Empresarios del año. Carlos Crespo y Francisco Quirós, del Grupo Cañadío. Insignia de oro y brillantes. Fernando de la Pinta. Empresa comprometida con la hostelería regional. Sercosan.

El presidente hostelero habló de la importancia de «la pasión, la constancia y el trabajo» para desarrollar nuevos proyectos y alentó a los hosteleros a trabajar duro «en este momento para conseguir que la hostelería de Cantabria vuele más alto». Y dio datos. «Veníamos de un 2016 muy bueno y en 2017 hemos crecido un 3,5% y el empleo ha aumentado un 5,4%». Además destacó la necesaria gestión de calidad en los negocios «porque esto no es juego, y una buena gestión hace que los negocios perduren».

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, habló del buen momento turístico que vive Santander, en donde «entre enero y abril de 2017 el ingreso medio por habitación creció un 10%» y que Santander «ocupa el número 15 en el ranking de competitividad turística de Exceltur». Y destacó «el compromiso del Ayuntamiento con el sector de la hostelería por la importancia que tiene en la economía local y la repercusión en el empleo». Animó «al trabajo codo con codo para cada vez tener mayor visibilidad en España y el extranjero» y acabó dejando claro que seguirá apoyando que el centro asociado al Museo Reina Sofía se instale en el edificio del Banco de España. «Haremos -dijo- todo lo posible para que desembarque en Santander esta marca» de importancia cultural y económica.

Por su parte el consejero de Turismo, Francisco Martín, destacó que «Cantabria está de moda y este año se ha logrado un récord histórico de visitantes» y dejó claro a los asistentes que no dejará de apoyar al sector «en una labor que es de todos, nuestra y vuestra». Y el presidente Revilla, ausente por encontrarse en Madrid recogiendo un premio dedicado a Cantabria como región de moda, dijo dirigiéndose a los hosteleros a través de un mensaje en vídeo que «sois factor fundamental en la imagen de Cantabria».

La AEHC entregó este martes un premio de nueva creación, denominado Empresario del Año, que ha recaído en Carlos Crespo y Francisco Quirós, creadores del Grupo Cañadío, con el que explotan tres restaurantes en Madrid: La Maruca (2013), La Bien Aparecida (2015) y La Primera, en la Gran Vía (2016). Los dos ya fueron socios en el pub Blues, de la plaza de Cañadío, en los años ochenta. En solitario también tienen otros negocios. Quirós, el restaurante Cañadío, de Santander (abierto en 1981) y Cañadío, de Madrid (2011). Crespo regenta tres negocios en Santander: El Riojano (desde 2007), el Solórzano (2010) y La Casona del Judío (2010), éste en sociedad con Jesús Sánchez y Sergio Bastard.

El premio Horeca fue para La Cofradía de la Santísima Cruz de Santo Toribio, fundada en 1181. Su presidente, Javier Lombraña, recogió el galardón de manos del presidente de la AEHC; la Cofradía, integrada por 2.800 cofrades apoya la custodia del Lignum Crucis, el trozo más grande la Cruz de Jesucristo, que se guarda en el monasterio de Santo Toribio de Liébana.