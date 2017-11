Alto Campoo zanja la polémica sobre su nuevo director con la contratación de Juan Antonio Font Serrano DM Tras la renuncia de José Antonio Carnicer, que ha llegado incluso al debate parlamentario, la Consejería de Turismo ha elegido al máximo responsable de La Molina entre 1999 y 2013 como director de la estación de esquí GONZALO SELLERS Santander Viernes, 3 noviembre 2017, 14:27

Se acabó la polémica en Alto Campoo. La Consejería de Turismo ha contratado a Juan Antonio Font Serrano como nuevo director de la estación de esquí después de unas convulsas semanas en las que Jose Antonio Carnicer, el elegido para este puesto como primera opción, retrasó su decisión de aceptar el puesto hasta que, finalmente, lo rechazó por motivos personales. Esta situación ha llegado, incluso, hasta el Parlamento y convertido el relevo en las instalaciones de Cantur en un arma arrojadiza del PP contra el Gobierno. «Cantabria va muy bien si todo el problema es éste», llegó a decir el consejero de Turismo, Francisco Martín.

Font Serrano ha sido director de cinco estaciones de esquí en Cataluña en su dilatada trayectoria profesional. Natural de Girona y con estudios de Ciencias Físicas y de Ingeniero Agrónomo, ha gestionado la dirección técnica de La Molina, Espot, Port Ainé, Vall de Nuria y Vallter, entre otras funciones desarrolladas durante su trayectoria profesional en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, done trabajó desde 1985 hasta 2014. En La Molina, donde fue director durante cinco años -1999 a 2013- gestionó una plantilla de 130 empleados en temporada alta y una facturación anual de 6 millones de euros, consiguiendo revertir la situación de pérdidas económicas de la estación en beneficios.

«Nos toca gestionar las instalaciones y tiene que haber una dirección responsable. Va a haber director en Alto Campoo sí o sí; un buen director, porque no vamos a coger a cualquiera que no tenga experiencia, va a ser una dirección profesional. Mi trabajo consiste en adelantarme a lo que pueda pasar, y tenemos plan B y plan C. Si me falla, no me puedo dejar sorprender: tengo una solución alternativa», había confirmado esta misma semana el director general de Cantur, Javier Carrión.

Elegir el nombre no ha sido una tarea sencilla. De los otros 19 aspirantes a la plaza de director de la estación de esquí, nueve no contaban con la titulación exigida (ingeniero industrial medio o superior o ingeniero de caminos); los diez restantes obtuvieron idéntica puntuación en experiencia profesional y méritos académicos: cero. Frente a ellos, la candidatura de José Antonio Carnicer, en cambio, estaba avalada por 29 puntos, de un máximo de 35, por su trayectoria profesional ligada a instalaciones de este tipo (más de diez años en Astún y en Andorra, donde ha trabajado en Grandvalira para PasGrau) y por su titulación en dirección y gestión de empresas.

A pesar de la frustrada incorporación de José Antonio Carnicer, Alto Campoo no ha dejado de estar gestionada en ningún momento. «El viernes (la semana pasada) nos dejó David Aja, y al día siguiente subí yo a la estación con un equipo de áreas transversales de Cantur que va a apoyar su gestión. Ese mismo día he recibido un informe de cómo está todo: no hay ningún problema y todo el mundo está manos a la obra. Este año, si nos acompaña la meteorología, puede ser espectacular. Queremos que la estación vuelva a ser lo que fue en su momento, hace ya muchísimos años: un lugar de referencia en todo el Norte de España», aseguró Carrión.