Sanidad reactivará «lo antes posible» el concurso para abrir las 33 farmacias El mapa de farmacia se completará el año que viene con las nuevas boticas. / Celedonio Martínez Cantabria «Independientemente de que el Colegio profesional recurra la sentencia», una decisión que se valorará la próxima semana, se retomará el proceso con la publicación de la lista definitiva de aspirantes ANA ROSA GARCÍA Santander Jueves, 14 diciembre 2017, 18:18

La Consejería de Sanidad reactivará el concurso de farmacia «lo antes posible» con el objetivo de que «a mediados de abril» los adjudicatarios puedan elegir destino para instalar sus negocios. Un paso que comenzará con la publicación definitiva de la lista de aspirantes a abrir las 33 nuevas boticas –la relación provisional salió en junio de 2016, justo antes de congelarse el proceso–. Desde la Dirección General de Ordenación Sanitaria, Luis Cabanzón celebra que «se haya desbloqueado la situación desde el punto de vista judicial después de año y medio» y que el Tribunal Superior de Justicia dé la razón a la Consejería y desestime el recurso del Colegio de Farmacéuticos.

«Ahora ya estamos en disposición de retomar el concurso, en los próximos días nos reuniremos con la Dirección y la Secretaría General para hablar de los plazos y tiempos (si antes o después de Navidad), pero está claro que cuanto antes mejor». Y se hará –añade– «independientemente de si hay o no recurso de casación por parte del Colegio». Una decisión que «aún no está tomada», como reconoció la presidenta de la entidad, Marta Fernández-Teijeiro: «Necesitamos estudiar la sentencia para poder tener más fundamento jurídico; lo valorará la junta de gobierno, que se reunirá la próxima semana». En cualquier caso, insiste en que «nuestros argumentos se mantienen igual. Tenemos claro que la orden de Sanidad incumple el artículo 21.2 de la ley de ordenación farmacéutica y que es mejor localizar la ubicación de las nuevas farmacias para garantizar que se abran allí donde ha aumentado la población, donde la demanda lo requiere y donde va a suponer una mejora en la atención, no al libre albedrío». De lo contrario, avanza, el resultado «va a ser complicado. Por seguridad jurídica para las farmacias, es importante que se sepan las reglas del juego».

«Quebradero de cabeza»

Sin embargo, Cabanzón reitera que «nunca entendimos el recurso del Colegio. Confiamos en que no insista en su argumentación, después de esta sentencia, y que no mantenga en vilo durante más tiempo a los futuros adjudicatarios». Estos últimos, que han recibido la resolución de la sala de lo contencioso-administrativo con «gran alegría», cruzan los dedos para que la Administración dé luz verde a las listas antes de que acabe el año. «Jamás pensamos que a estas alturas íbamos a seguir sin tener decidido nuestro futuro. Ha sido un auténtico quebradero de cabeza, un proceso que parecía interminable, en el que nos hemos sentido completamente abandonados», declara uno de los farmacéuticos afectados por la demora. «De este proceso depende la organización de nuestra vida, a muchos de nosotros nos supone cambiar de lugar de residencia. Por fin se ha acabado esta incertidumbre, ha sido un gran alivio. Ahora solo pedimos que la Consejería nos aligere esto para que el año que viene podamos abrir las farmacias y empezar a trabajar», añade.

El responsable de Ordenación Sanitaria apunta que, «una vez publicada en el BOC la lista definitiva, se abre un plazo de un mes para que los concursantes puedan realizar las alegaciones a las puntuaciones; después, Sanidad tiene tres meses para resolverlas en alzada. Esperamos no demorarnos mucho. Es más, trataremos de hacerlo sin agotar el plazo. Ahora sí que depende de nosotros». La elección de destinos en un acto único, con todos los farmacéuticos presentes (optaron 326 en total), es una de las novedades de este concurso, que «va a aligerar bastante el procedimiento». A partir de ahí, cada adjudicatario tendrá que buscar local en el municipio asignado (guardando una distancia de 250 metros con otra farmacia) y acondicionarlo, siguiendo los criterios que establece la normativa.