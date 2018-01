Sota tilda de «pataleta» las críticas del presidente de la CEOE al Gobierno Javier Cotera El consejero considera fuera de lugar su propuesta de adelantar elecciones y le recuerda que tiene foros en los que plantear planes de acción y los tiene pendientes PILAR CHATO Santander Miércoles, 3 enero 2018, 19:32

El cruce de declaraciones entre el Gobierno y la patronal vive un nuevo capitulo. Esta vez es el consejero de Economía, Juan José Sota, el que sale a opinar sobre las críticas del presidente de la CEOE, Lorendo Vidal de la Peña, a los «sinsentidos» del Ejecutivo y su petición de adelanto electoral. Sus palabras han sido más directas y cortantes que las empleadas por el propio presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha preferido no entrar al trapo de las reproches del líder de los empresarios. Sota ha hablado de «pataleta» y «ocurrencia» y le ha recordado a Vidal de la Peña que algunos empresarios ya le han dicho que «zapatero a sus zapatos». A su juicio, solo ha querido ganarse un titular

Por supuesto, el adelanto electoral le parece «absolutamente fuera de lugar» al consejero del PSOE, que ha respondido a las acusaciones de inacción contra el gobierno recordándole a Vidal de la Peña los 'deberes' que el mantiene pendiente con la Administración regional.

A juicio del consejero, otra lectura destacada de este debate que nació con el año nuevo es que algunos empresarios ya han «puesto en su lugar» a Vidal de la Peña, refiriéndose así a las declaraciones que algunos de ellos hacían en este periódico, aunque el presidente de la CEOE sostiene, en cambio, que ha recibido muchas llamadas de apoyo.

Respecto a esos deberes pendientes y al plan de desarrollo que la CEOE quiere abordar por su cuenta ante lo que considera una falta de iniciativa del Gobierno, Sota ha recordado que cuando regionalistas y socialistas regresaron a Peña Herbosa en 2015 establecieron la mesa del diálogo social, de la que forman parte sindicatos y patronal, además de la administración, y que sigue «funcionando».

Por eso, le «extraña mucho» lo declarado por Vidal de la Peña sobre el nuevo modelo de patrón de crecimiento de la región porque, a su juicio, él también es responsable de él, dentro de esa mesa de diálogo como ponente y encargado de su coordinación, sin que haya presentado «ningún tipo de documento» al respecto.

El consejero ha invitado a Vidal de la Peña a hacer una comparación entre el trabajo de la mesa del Besaya, que coordinó el Gobierno y que, según ha explicado, «tiene ya hecho su proyecto», y la mesa cuyo coordinador «es el señor Vidal de la Peña», de la que no ha salido «ningún tipo de documento».

«Podrá aducir lo que crea. Desde luego, no dinero, porque la patronal de Cantabria percibe dinero de los presupuestos, más de 361.000 euros este año, con lo que perfectamente si quieren pueden hacer ese trabajo», ha recalcado Sota.

Un trabajo solo de parte

En cuanto a su idea de elaborar un plan de desarrollo regional propio, ha opinado que si se hace por la CEOE «será un trabajo de parte, no de todos». A su juicio, lo que hay que intentar, «aunque sea algo más dificultoso a la hora de elaborarlo», es un trabajo en el que participen todos: el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Sota ha insistido en que la solución no es «encargar el trabajo a una consultora». «No se trata aquí de que uno elabore un estudio, como creo que he leído, a través de una empresa que elabora estudios. No. Tenemos que elaborarlo nosotros, eso es lo que hemos defendido nosotros siempre en esa mesa, porque tenemos datos suficientes y conocimiento de la realidad de Cantabria», ha apostillado

Según el consejero, algunos empresarios habrían dicho a Vidal de la Peña que algunas de las cuestiones que comentó, como un posible anticipo de elecciones, «no son propias de una organización empresarial».

«Creo que (Vidal de la Peña) se ha querido ganar un titular. Si tiene alguna aspiración política es muy legítimo, pero eso tampoco lo podemos mezclar», ha advertido el consejero.

«No he oído nunca al señor Vidal de la Peña reivindicar al Gobierno de España más infraestructuras, el tren, que nos paguen la deuda que nos debe el Gobierno de España, eso no se lo he oído decir, y sería bueno también que lo dijera», ha zanjado el consejero.