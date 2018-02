«El PRC es el tapón para que el PP llegue al poder en Cantabria, por eso tratan de erosionarnos»

Miguel Ángel Revilla (Salcedo, 1943) está visiblemente enfadado tras la reunión que han mantenido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de la CEOE, Lorenzo Vidal de la Peña, para avanzar en un Plan Estratégico para Cantabria al margen del bipartito. El jefe del Ejecutivo vuelve siempre a lo largo de esta entrevista a lo que considera una «injerencia» del Gobierno central y achaca todas las «zancadillas» del ministro a su hipotético próximo desembarco como candidato del PP a la Presidencia de Cantabria en 2019.

–¿Cree, como ha dicho, que Fomento y CEOE han forjado una alianza en el desarrollo de un plan industrial para usurpar competencias al Gobierno de Cantabria?

–Me parece la mayor deslealtad e ilegalidad que he visto en política desde que estoy en ella en 1983. Es una especie de ‘155’, porque vulnera el artículo 24 del Estatuto de Autonomía que dice qué competencias son exclusivas de Cantabria, entre las que se contempla el desarrollo y la planificación económica de la región. No puedo entender cómo un ministro ha hecho semejante cosa.

–¿Mantiene que Íñigo de la Serna y el PP están intentando gobernar Cantabria desde Madrid y sin pasar por las urnas?

–Esto en cualquier otro lugar de España sería un escándalo. Nos quiere aplicar un 155 camuflado. De la Serna está preparando su desembarco o a lo mejor el del otro (Vidal de la Peña), porque también ha dicho que tiene apetencias políticas. Nosotros tenemos la mesa de concertación para el desarrollo de Cantabria, donde está el presidente de la CEOE y donde hemos encargado ese mismo plan. Lo que está haciendo Fomento es una ilegalidad manifiesta e injerencia clara en una competencia exclusiva. Si el Ministerio pone a funcionarios a trabajar en algo ilegal es una malversación de fondos.

–Si es una ilegalidad lo llevará a los tribunales...

–Nosotros estamos haciendo ahora una protesta ante el Gobierno de España por una injerencia manifiesta.Viendo estas cosas, uno se explica por qué pasan en Cataluña algunas cosas. Si De la Serna y Vidal de la Peña quieren gobernar Cantabria, que se presenten a las elecciones en 2019, que las ganen y que entre los dos hagan todo lo que les permita el Estatuto de Autonomía.

–Da por hecho que va a ser el cabeza de cartel del PP.

–Creo que sí. La lectura que tenemos que hacer es que se va a presentar. Probablemente él no quiera porque le interesa la gran política nacional y no quiere volver a Cantabria con las dificultades que tenemos. No le interesa volver para ir a los pueblos a hacer campaña estando en el Ministerio con mayor presupuesto de España. Es una degradación en su estatus que no quiere. Estoy convencido de que Mariano Rajoy –llegado el momento– le va a decir: «Venga, a la plaza». Él lo que tiene que hacer es convencer a sus compañeros del Gobierno de España para que nos paguen los 180 millones que nos deben, que no lo está haciendo.

–¿Lo teme como rival para 2019?

–Para nada. Ni el PRC ni yo. Es lo que tiene que hacer: presentarse a unas elecciones. Lo que no puede es cometer estas injerencias. Con estos antecedentes es para temblar que De la Serna pueda dirigir los destinos de Cantabria. Debe respetar las leyes, pero eso es elemental.

–Parece que están inmersos en una pelea de gallos.

–¡Pero qué pelea! Si yo estoy encantado con él, si siempre le he echado piropos, pero que haga lo que anuncia. Su nombramiento fue una alegría. Qué más puede querer Cantabria que tener a un ministro manejando los recursos más importantes de España. Si hasta ahora, en lo que va de legislatura, hubiera invertido de media como en el resto de España no haría falta nada más. Proyectos hay muchos, palas ninguna. Ahora sólo hay dos curvas en La Hermida. Únicamente le digo que convierta las infografías y todos los anuncios en realidades. Veo al Gobierno de Rajoy y a De la Serna poner zancadillas a todo lo que impulsamos.

–Se refiere al informe de Puertos del Estado que no considera «estratégico» el polígono de La Pasiega, su proyecto estrella.

–Sí. Dicen que no le hemos presentado nada cuando invitamos hasta al delegado del Gobierno. Han venido de multinacionales y consideran que es un núcleo estratégico. Ya sabemos que lo que afecta al puerto es suyo, pero con este antecedente, con una falta de lealtad tan grande, tiene que saber cuáles son sus competencias y las nuestras. Todo esto lo está haciendo en clave electoral.

–¿De verdad cree que está perjudicando a Cantabria de cara a las elecciones autonómicas?

–Todo esto le va pasar factura. El PRC es el tapón para que el PP gobierne en Cantabria. Si no hubiésemos estado, habrían seguido 12 años más gobernando. Sacaron una mayoría absoluta y la perdieron al día siguiente. Están tratando de erosionarnos e intentando que el bipartito fracase. A mí, en la crítica personal, qué me van a decir, porque no he robado nada y la gente me conoce. Por eso están intentando ponernos palos en las ruedas. Nos están intentando asfixiar.

–¿Y sus críticas a Madrid no son una estrategia electoral?

– Si Rajoy no me recibe y no paga los 180 millones más otros 70 millones de los anticipos a cuenta habrá que contar por qué no podemos invertir en determinadas cosas.

–Tampoco deja muy bien parado al presidente de los empresarios.

–A mí me parece que este hombre aterrizará en algún partido, que no va a ser en el PRC, porque tiene un afán de protagonismo... Y no sé cómo le irán los negocios. La aparición de estos dos señores para dirigir los designios de Cantabria sin haberse celebrado las elecciones es claramente un 155 que nos aplican. Si a mí me quitan la competencia del desarrollo de Cantabria, entonces ¿a qué me dedico? Pues nada, que venga Vidal de la Peña y me hagan un Puigdemont de esos y espero que no me tenga que ir de España. Ya aviso de que yo no me fugo. Si me sacan de aquí que me manden a El Dueso. ¡Es que no hay derecho!

–¿Confía en que la reclamación judicial de los 44 millones de Valdecilla llegue a buen puerto?

–Para hacer un brindis al sol no lo presentamos. Tenemos los informes de nuestros servicios jurídicos que nos dan la razón, si no, no lo presentaríamos. Si yo en la vida privada firmo a un señor una deuda que le debo y no le pago, me empapelan. Si el Estado no paga, hay que reclamarlo.

–¿Qué expectativas tiene en el plano regional en los 16 meses que quedan para las elecciones?

–Todo el tema de la minería ha despertado grandes expectativas y las empresas ya están trabajando. El año que viene, según mis noticias, la compañía canadiense empezará los trabajos de extracción. Si todo sale bien, en el 2019 se creará la nueva mina con una inversión de más de 500 millones. Ya sólo ese proyecto es impresionante. También se va a conocer en los próximos días el comienzo de las obras de la segunda fase Santander Coated Solutions, que es una inversión enorme que va a generar 250 empleos directos y la producción de 500.000 toneladas para el Puerto de Santander, que es casi el 10% del puerto. No hay que olvidar La Pasiega, la llegada del centro logístico de Lupa o la farmacéutica de Villaescusa. El gran objetivo, además de garantizar la Sanidad, la Educación y la Dependencia, era mantener la industria.

Este gobierno se encontró encima de la mesa con un papelón terrible. Estaban Sniace, Forjas Cantabria y Greyco cerradas y con una espada sobre la cabeza de Sidenor. Estamos hablando de casi 3.000 empleos. La economía va relativamente bien e iría como un tiro si Fomento estuviera invirtiendo aquí como en los demás sitios y si nos pagase Mariano.

–La semana pasada Fernando Martínez-Maillo aseguró que usted ocultaba algo oscuro por pactar el Presupuesto con un «tránsfuga».

–Lo único oscuro que tengo es el forro de la chaqueta. El PP tiene un problema gordísimo y está en la peor situación en la que yo le haya visto desde que ganó las elecciones. Rajoy se ha mantenido porque hasta ahora no había alternativa. La gente no es tonta y no quería un cóctel explosivo con PNV, PDeCAT, Esquerra, Podemos, el PSOE... Pero ahora a Mariano le ha salido el grano en casa: Ciudadanos. Después de su extraordinaria planificación del tema catalán, se le ha subido a las barbas otro partido de derechas. Me da la impresión de que al PP le va a sustituir Albert Rivera. Veo muy complicado que reediten e incluso que Rajoy se vaya a presentar.

–Pero le estaba preguntando por Carrancio. Usted llegó a comparar a los tránsfugas con la figura del narcotraficante y los ve como una lacra para la democracia.

–Vamos a ver, es que no me he reunido jamás con ese señor. Di instrucciones a todos para sacar el Presupuesto con los partidos, pero cuando falta un año para las elecciones no te da nadie ni agua del grifo. Cada uno va a lo suyo. Me hubiera gustado que me los hubieran apoyado otros partidos, pero al menos hay Presupuesto con el que pagar y atender la Sanidad, la Educación y la Dependencia.

–¿Y en qué papel queda Ciudadanos, el partido que abandonó Carrancio y por el que se presentó a las elecciones?

–También tendrá que mirar Ciudadanos por qué le pasa esto. En el PRC y en el PSOE cada cuatro años todos los afiliados eligen un secretario general. En Ciudadanos no he visto nada de eso. Los partidos que predican democracia tienen que practicarla.

–Con este panorama, ¿tendrán que prorrogar las cuentas del año que viene?

–Me gustaría que se aprobasen. Fíjese, hace un año el PP salía clamando que se aprobasen los Presupuestos generales porque se paraba España y ahora dicen que no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar? Si yo ya tenía que tener 80 millones. Es la primera vez que veo una cosa así. Tengo la impresión de que no habrá Presupuestos, que es otro problema adicional al PP, un partido que ha desaparecido en Cataluña, el territorio más importante con el 21% del PIB, donde hay un problema gordo y donde no pueden ser ya interlocutores.