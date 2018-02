De la Serna encarga a ADIF un informe sobre la terminal ferroviaria que el PRC incluye en el proyecto de La Pasiega Sane «Es urgente que nos trasladen toda la documentación sobre ese plan, un mes después de pedirlo aún no nos ha llegado ni un solo papel», ha señalado el ministro de Fomento GONZALO SELLERS Santander Miércoles, 7 febrero 2018, 15:35

Las posturas de Fomento y el Gobierno de Cantabria sobre el proyecto de La Pasiega aún están lejos de encontrarse, a pesar de que Miguel Ángel Revilla deseó hoy mismo «llegar cuanto antes a un consenso y ponerlo en marcha». El plan del PRC para convertir estos dos millones de metros cuadrados en el gran eje logístico de Cantabria tiene un elevado coste, por lo que se hace necesario el concurso del Estado. Sobre todo, porque afecta a infraestructuras del Puerto de Santander, dependientes de Fomento. Pero a pesar de que el PP cántabro haya mostraba su apoyo al proyecto, aunque sin dejar de criticar la «falta de transparencia» del bipartito, hay problemas que siguen sin resolverse. Fomento ya encargó en su momento un informe a Puertos para evaluar la viabilidad de La Pasiega. Un documento en el que se echaba por tierra que esa actuación industrial y logística sea crucial y necesaria para el desarrollo del Puerto de Santander. Ahora, De la Serna ha vuelto a encargar otro estudio, esta vez a ADIF, para conocer las implicaciones que puede tener la nueva terminal ferroviaria incluida por el PRC en el proyecto, según ha podido saber este periódico.

El ministro Íñigo de la Serna, como lleva haciendo durante la última semana, volvió a denunciar hoy que el Ejecutivo regional no ha enviado «un solo papel» para informar del proyecto. «Llevamos un mes pidiéndolo. Es urgente que nos faciliten toda la información», insistió, entre ella los avances de los estudios de viabilidad técnica, los análisis financieros, la tramitación del PSIR...

El exalcalde de Santander detalló una conversación telefónica que mantuvo con Revilla poco antes de que el consejero de Industria, Francisco Martín, presentara el plan de La Pasiega en público. Fue un viernes del pasado mes de noviembre, pocos minutos antes de entrar al consejo de ministros. De la Serna, según su versión, le dijo tres cosas al presidente cántabro. La primera, que a Fomento no había llegado ninguna documentación sobre ese proyecto pero que la afección sobre instalaciones del Puerto era «importante». La segunda, que no se hiciera ninguna referencia a este último organismo como parte implicada en la iniciativa, ya que no lo era. Y la tercera, la obligación de «abrir vías de diálogo para colaborar, a través de un grupo de trabajo, antes de presentarlo públicamente y de comenzar los trámites.

«No es verdad que Revilla me propusiera por carta crear esa comisión conjunta -como ha dicho el presidente hoy mismo-, fui yo el que se lo planteé a él», asegura De la Serna. En cualquier caso, el ministro lamenta que el Gobierno cántabro «no cumpliera ninguna de esos tres puntos».

De la Serna ha vuelto a ratificar su apoyo para el desarrollo del polígono «en el marco de sus competencias», pero insistió en la necesidad de compartir información y sentarse a hablar sobre las vías de colaboración. Por ejemplo, para agilizar las tramitaciones en caso de que el Ejecutivo regional quiera construir un nuevo acceso a la autovía desde esa zona.

Las primeras estimaciones con las que trabaja Sicán (Suelo Industrial de Cantabria), la sociedad pública que tutela la gestión del proceso, parten de una inversión de 83 millones de euros, 22 millones para la adquisición del suelo y 61 para la ejecución del proyecto de urbanización de los dos millones de metros cuadrados que ocupará el polígono en Parbayón, aunque el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lanzó al vuelo la cifra de 240 millones y nadie en el Gobierno le ha desmentido.