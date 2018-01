El Tribunal de Cuentas advierte a la UC de que no cumple con la paridad de género

Las cuentas reflejan de «forma fiel» la situación financiera

El informe no pone pegas a la presentación de las cuentas anuales de 2015, porque reflejan, en sus aspectos significativos, «la imagen fiel» de la situación financiera y patrimonial de la Universidad de Cantabria, los resultados de sus operaciones y la ejecución del presupuesto de ese ejercicio. También concluye que no presentó endeudamiento con entidades financieras, que cumplió con los plazos de pagos a proveedores y que no superó el límite de gasto no financiero. «Es un informe francamente bueno, mejor que el anterior, cada año nos ponen menos pegas», resume Ángel Pazos. «En las cuentas no hay ningún problema, no hemos tenido que cambiar ni un número», presume Enrique Alonso.