Lori Meyers, Delorean y Anni B. Sweet se suman al SMF

Apenas quince días después de dar a conocer los primeros nombres que conformarán su novena edición, Santander Music ha anunciado tres nuevas incorporaciones a su cartel.

Lori Meyers, Delorean y Anni B. Sweet completan la segunda tanda de artistas que pasarán por la campa de la Magdalena entre el 3 y el 5 de agosto de 2017. En los tres casos, repiten visita a la capital cántabra y lo harán para presentar sus trabajos más recientes.

Los granadinos Lori Meyers acaban de lanzar el adelanto del que será su nuevo disco 'Espiral'. 'Evolución' es el título del single que ya está circulando y marca el camino que seguirá el sonido de Alejandro, Noni y Alfredo.

Desde tierras más cercanas llegan los guipuzcoanos Delorean con 'Muzik' el disco de producción propia cuyas nuevas composiciones presentarán en Santander.

A estas dos bandas se añade la actuación de Anni B. Sweet. la malagueña ha editado tres álbumes de estudio, el último publicado en primavera de 2015, 'Chasing Illusions', que la han situado como una de las voces femeninas más reconocidas del indie español.

Las tres confirmaciones de este miércoles se suman a la lista presentada a mediados de mes; The Vaccines, Sidonie, Belako, Bigott y Los Deltonos conforman el quinteto inaugural.

Más festival

Fuera de las tres jornadas de agosto, Santander Music se ha puesto como objetivo consolidar un calendario de actividades que abarquen todo el año. Conciertos, exposiciones y conferencias se reparten a lo largo de los meses previos por diferentes espacios de la ciudad.

En enero se dará otra de las citas de esta propuesta. Elliot Murphy, con 33 álbumes publicados a lo largo de su trayectoria, estará en la programación de invierno, abriendo en la sala BNS su próxima gira europea. Será el 12 de enero .

Dos días antes se podrá disfrutar en el Cine Los Ángeles de 'The Second Act of Elliott Murphy', un largometraje documental sobre el rockero norteamericano.

Considerado uno de los más cultos compositores de rock, Murphy cuenta entre sus adeptos con figuras como Peter Buck, de REM, Lou Reed, Tom Petty o Elvis Costello. Bruce Springsteen colabora en uno de sus últimos álbumes y es habitual que compartan escenario cada vez que visita París, donde reside Murphy desde hace décadas.

Poco después, el 3 de febrero, Rebeca Jiménez actuará en la Sala Sümmum para presentar su reciente 'Tormenta y Mezcal'.

Las entradas al festival están a la venta en la web santandermusic.es.