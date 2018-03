CICLISMO «Sólo quiero recobrar la ilusión» Antonio Angulo ganó la clasificación general de la Copa de España en 2015 y 2016 / Javier Rosendo Antonio Angulo, ganador de la Copa de España en 2015 y 2016, se recalifica en amateurs en el Rías Baixas tras no encontrar un equipo profesional MARCO GARCÍA VIDART Santander Jueves, 1 marzo 2018, 12:17

Su caso es, quizá, el que mejor ejemplifica lo complicado que es ganarse la vida con esto del ciclismo. Antonio 'Chava' Angulo (El Llano, Udías, 1992) ganó la Copa de España para las categorías élite y sub-23 en las temporadas 2015 y 2016. Esas dos victorias en la general estuvieron acompañadas por otros muchos triunfos a lo largo de dos campañas irrepetibles para el corredor del Gomur. Pero lo que parecía un futuro más que prometedor para un sprinter que a la vez pasa bien la media montaña, se quedó en las habituales propuestas para los chavales que dan el salto a profesionales. Equipos continentales no de primera fila, sueldos más bien escasos -cuando los hay-... La última aventura del 'Chava' fue el año pasado en Portugal, en el Metalusa. En este 2018, no había noticias de Angulo en la formación portuguesa. Ni en ninguna otra. Hasta tal punto que el de Udías comenzó a trabajar. Decathlon pasaba a tener un lujo a la hora de vender bicis. Allí estará hasta abril. Pero el 'Chava' ha decidido darse otra oportunidad. A él, que no a ese ciclismo profesional que parece que no le quiere. El doble campeón de España se ha recalificado y correrá esta próxima temporada en el Rías Baixas gallego. El único objetivo, «recobrar la ilusión» por ser ciclista.

Angulo no podrá correr en la Copa de España, reservada para ciclistas menores de 25 años

Por el 'Chava' apenas se ha interesado un equipo «de Japón», pero al final la oferta quedó en nada. De Europa, nadie ha querido contar con un corredor que acumula un palmarés brutal en aficionados. «Así que la de Rías Baixas ha sido la mejor opción. También se interesó por mí el Supermercados Froiz», en el que corre su paisano Sergio Vega. Así las cosas, Angulo estará hasta abril en su trabajo, cuando vence su contrato, y lo compaginará con prepararse poco a poco. «A partir de ahí, me dedicaré a la bici». Su calendario será distinto al de sus compañeros, ya que al tener cumplidos los 26 años «no puedo participar en las pruebas de la Copa de España», la competición que le encumbró y que es para ciclistas menores de 25 años.

Disfrutar

El corredor de Udías formará en el equipo gallego sin más pretensión que «disfrutar. Voy a tratar de demostrarme a mí mismo que puedo llegar a ser feliz en esta categoría encima de una bici». Con las experiencias que ha tenido en los equipos continentales - el eslovaco-israelí Cycling Academy Team en 2015 y el Metalusa en 2017-, ya ha comprobado que del ciclismo «no se vive». Por eso, la única pretensión es volver a pasarlo bien con su deporte. «Y no pensar en 2019, ni en saltos a profesionales, ni nada».

En estos meses sin equipo, el 'Chava' se ha dedicado a entrenar «con la bici de montaña, a mi aire». Hace poco ha recobrado sus entrenamientos con la bici de carretera «y van más o menos bien». Será cuestión de tiempo que en alguna llegada aparezca por la recta de meta en cabeza de un pelotón lanzado que apure los últimos metros. Aunque por el momento, volver a levantar los brazos en una llegada no es el objetivo prioritario del 'Chava', sino aprovechar «esta otra oportunidad que me he dado».