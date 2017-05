El Senor cae en los cuartos de final en un trepidante encuentro

El Senor Independiente Rugby de Santander no pudo clasificarse para las semifinales del play off de la Liga de División de Honor de rugby tras perder este domingo en el Polideportivo Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes por 48-24 contra el Sanitas Independiente Rugby en un partido trepidante.

ficha 48 SANITAS ALCOBENDAS RUGBY Mchedlishvili, Anaya, Ángel, Cabrera, Villanueva, Brasca, Rolls, Newton, Munilla, Facundo, Linklater, Bradley, Londoño, Mateu, Martin, Iñiguez, Pedro Martín. También jugaron: Ovejero, Lemos, Collado, Pingica, Rado, García, Pereyra, Sánchez.

24 SENOR INDEPENDIENTE RUGBY Sehmsdorf, Argerich, Bulacio, Santa Cruz, Guido, González, De Juan, Baeck, Latronico, Poet, Palmieri, José Garcia, Mariano Garcia, Soria, Capurro. También jugaron: Orduña, Leiva, Solis, Mañero, Peña, José Garcia, Carpintero. árbitro David Joaquín Castro. incidencias Polideportivo Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes. 650 espectadores. marcador (3-0) min. 20, Golpe de Castigo de Linklater. (3-7) min. 22, Ensayo y Transformación de García. (10-7) min. 24, Ensayo de Íñiguez. (17-7) min. 28, Ensayo de Íñiguez. (17-10) min. 33, Golpe de Castigo de García. (24-10) min. 34, Ensayo de Íñiguez y transformación de Linklater. (24-17) Ensayo de Sehmsdorf y transformación de García. (27-17) min. 48, Golpe de castigo de Linklater. (34-17) min. 64, Ensayo de Anaya y transformación de Linklater. (34-24) min. 70, Ensayo de Soria y transformación de García. (41-24) min. 75, Ensayo de Newton y transformación de Linklater. (48-24) min. 80, Ensayo de Martín García y transformación de Linklater

Los granates impusieron su superioridad en melé y en el juego abierto para anotar un total de 6 ensayos. Los de Inchausti jugarán semifinales ante el VRAC Quesos Entrepinares el próximo fin de semana mientras que los bisontes de Tristán Mozimán dan por concluida su temporada.

Pugna por un puesto

Trepidante encuentro el disputado hoy en la Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes entre el Sanitas Alcobendas Rugby y el Senor Independiente de Santander por un puesto en semifinales de liga. Los granates, salieron decididos a por el rival y su ímpetu inicial llevó a los bisontes a defender sobre su zona de 22. Las indisciplinas de los visitantes pudieron haberle costado puntos en los primeros minutos pero el pateador Linklater no estuvo acertado con los palos.

Los primeros 20 minutos fueron de auténtica igualdad. Las defensas se imponían a los ataques aunque la melé de los locales empezaba a dominar con demasiada facilidad. En la siguiente ocasión que los de Alcobendas pisaron 22 contraria las indisciplinas de los cántabros permitían a Linklater en el minuto 20 abrir el marcador pasando un golpe de castigo para poner el 3-0 en el marcador.

El Sanitas Alcobendas quería más y poco a poco trataba de imponer su juego, pero un error en la transmisión del oval permitía al internacional español Mariano García interceptar un pase para correr sin oposición hasta la zona de marca contraria y posar bajo palos. Él mismo transformaba para poner el 3-7 en el marcador. Los verdes conseguían darle la vuelta a un partido en el que se habían visto dominados por la fortaleza del rival.

El ensayo visitante pareció enfurecer a los granates que en el tramo final de la primera mitad pisaron el acelerador para posar tres ensayos obra - todos ellos - de Arturo Íñiguez (24’,28’ y 34’) todos ellos pasados por Linklater que ponían el 24-10 en el marcador - ya que Mariano García en el minuto 33 había pasado un golpe de castigo para los suyos - con el que se llegaría al descanso.

Tras la reanudación los bisontes salieron al campo decididos a buscar al rival y empujaron al Sanitas Alcobendas a su zona de 22. Las indisciplinas locales mandaban al Sin Bin al segunda Pignica y la superioridad numérica era aprovechada por los de Mozimán para lograr su primer ensayo poniendo en marcha una de sus armas favoritas: El maul. Mariano García acertaba con los palos y apretaba el marcador 24-17.

El Sanitas Alcobendas - pese a la inferioridad - siguió dominando el territorio y Linklater en el minuto 48 ampliaba distancias al pié con un golpe. Corría el minuto 55 en el marcador cuando Brasca dejaba de nuevo a su equipo con un hombre menos por un placaje peligroso, pero los de Inchausti seguían mandando. Poco después una jugada de picardía en una touche entre Anaya (64’) y Ovejero permitía al talonador internacional posar un nuevo ensayo granate. Linkalater también acertaba con los palos y parecía cerrar el partido 34-17.

En la recta final del partido una nueva marca de Joel Soria en el minuto 70 - y transformación de Mariano García - dio esperanzas a los bisontes pero los de Inchausti contestaron con otros dos ensayos obra de Newton en el minuto 75 y Martín García en el minuto 79 - ambos pasados por Linklater para poner el definitivo 48-24.

Vestuarios

José Ignacio Inchausti valoraba el partido: “Ha sido un partido muy duro. Hemos tenido problemas en el suelo. Su delantera ha sabido hacer lentos muchos de nuestros balones, pero al final nuestra melé y nuestro juego a la mano se han impuesto. No podemos permitirnos dos expulsiones como las de hoy. Hemos jugado un cuarto de partido con un hombre menos. En semifinales y con un rival como el VRAC no podemos permitirnos este tipo de errores. Creo que llegamos en buen momento y vamos a intentar competir contra el que es ahora mismo el mejor de la Liga. No podremos contar con nuestro capitán en las semifinales. Hoy ha sido su último partido y se despide del club y del rugby español por la puerta grande. Gracias Glen”.

Tristán Mozimán, entrenador del Senor Independiente decía al término del encuentro: “Hoy ha sido justo vencedor el Alcobendas, pero les hemos puesto el partido más complicado de lo que se podían esperar. Hemos llegado en el mejor momento de la temporada más allá de las lesiones, pero como grupo y como equipo estábamos fuertes y teníamos claro que queríamos hacer. Teníamos mucha confianza para el partido de hoy, pero el rival nos ha ganado. Tienen un gran equipo y una gran plantilla. Para nosotros ha sido una temporada buena. Muchos dudaban que este equipo no pudiera llegar a play-off y hemos demostrado que podemos competir. Nuestro objetivo era estar en la Copa y play-off y lo hemos conseguido con menos de la mitad del presupuesto del año pasado. De cara al futuro estamos muy motivados porque tenemos asegurada la continuidad del patrocinador principal “Senor” y de gran parte de la plantilla”.