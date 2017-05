El Rayo Majadahonda-Racing se jugará este domingo a las 12.00 horas

Ya se conoce el día y la hora del partido Rayo Majadahonda-Racing, choque con el que el equipo santanderino arrancará la fase de ascenso a Segunda División B. Será este domingo a las 12.00 horas, en el mini-estadio el Cerro del Espino (con capacidad para 3.376 espectadores), en la localidad de Majadahonda. Las entradas para este partido de ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso costarán 25 euros.

Además, el Racing ha habilitado una plataforma de ticketing online, en su página web oficial (www.realracingclub.es), para facilitar la compra de entradas para los partidos de esta fase de ascenso a Segunda División que se jueguen en Los Campos de Sport. Desarrollada por la empresa Netkia, puede accederse a ella desde cualquier ordenador, tablet o móvil conectado a Internet y está preparada para que los usuarios puedan seleccionar las zonas y filas disponibles de cada localidad del estadio. Se podrá pagar online a través de tarjeta bancaria o PayPal e imprimir, una vez confirmada la compra, su entrada para asistir a El Sardinero.

La nueva plataforma de ticketing supone una nueva vía para la venta de entradas en la recta final de la temporada 2016/17 y permitirá a los seguidores verdiblancos obtener su localidad sin tener que esperar molestas colas. El Racing se convierte así en uno de los pocos clubes de la categoría de bronce que cuenta con venta de entradas online, una nueva acción ligada a la modernización del club.

Tanto los pases de abonados para el play off (éstos no pueden adquirirse online) como las localidades vendidas en las taquillas de Los Campos de Sport o a través de la plataforma de ticketing, serán validadas en los accesos al estadio a través de un nuevo sistema de check- in que el club ya probó en el encuentro ante la Unión Deportiva Mutilvera. Mediante lectores de código de barras conectados a los smartphones de última generación de la marca, una aplicación móvil instalada en cada dispositivo permitió verificar y validar cada acceso, detectando en tiempo real ingresos indebidos (abonos o entradas duplicadas, etc.).