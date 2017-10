Fútbol | Segunda B Ganar con o sin atajos Granero, en primer término, volverá a liderar la defensa después de hacerlo en los últimos cuatro partidos sin que el equipo reciba un gol. / R. Ruiz Sergio Ruiz será la única novedad en un Racing que sin convencer no deja de ganar. Pau Miguélez y Juan Gutiérrez entran en una lista en la que se cae Óscar MARCOS MENOCAL Sábado, 14 octubre 2017, 09:02

«Un gran poder conlleva una gran responsabilidad». La frase no esconde nada; lo dice todo a las claras. Sin dobleces. Y aunque el autor de la misma sea Ben, el tío de Spiderman, lo cierto es que su significado no puede ser más real. Por eso el Racing, que tiene un gran poder por ser el 'grande' en la Segunda B, se ve abrumado en ocasiones por la responsabilidad de ganar. De hacerlo siempre. Como hoy en Olaranbe (16.00 horas), el estadio del CD Vitoria, donde juega ante un nobel en la categoría al que la visita del club verdiblanco le supera. Entre los nervios de los vascos y la obligación de los cántabros, la Segunda B dibuja hoy una sobremesa de fútbol -a alguno le pillara con el postre en el gaznate- plagada de contrastes. A los locales les sirve casi cualquier cosa -tan solo han ganado un partido en lo que va de Liga-, mientras que a los visitantes nada más que los tres puntos y más les vale empezar a sumar con merecimiento sino quieren seguir de morros con la afición. «Nos gustaría ser superiores, pero hay que ser realistas...», lamentaba Ángel Viadero ayer. Entonces como para tomar en serio al hombre araña... El entrenador acepta el resto de ganar, «lo de jugar bien vendrá por añadidura». Pues nada, a la espera.

No es menos cierto que el Racing que juegue hoy en Vitoria lleva cuatro partidos sin encajar un gol y ha sumado diez puntos de los doce últimos. Sus números empiezan a parecerse a los que se le demandan. El caso es que se le piden tantas cosas que no da abasto. Por todo lo dicho, al entrenador le gusta mas el equipo que a sus aficionados y esa es la razón de que apenas introduzca cambios; hoy jugará prácticamente el mismo once inicial que ganó al Athletic B pidiendo la hora, pero ganó. Gándara, Granero, Regalón y Julen repetirán en defensa; Antonio Tomás y Sergio Ruiz serán los pivotes, con Álex García y Héber Pena en las bandas. El ataque se lo repartirán Aquino y Juanjo. Basta echar un vistazo para comprobar que la infinidad de ensayos que durante la semana hizo Viadero tan solo eran fuegos artificiales. Un trabajo por si acaso. Sólo eso. La única novedad es la entrada de Sergio Ruiz en el centro del campo, lejos de la posición de lateral derecho que descubrió en Estella y ensayó de nuevo en La Albericia. Lo de que la defensa repita con tanta efectividad es normal, no tanto lo de que Héber Pena vuelva a ser extremo derecho, pero la lesión de Óscar Fernández le obliga a él y a Viadero. No hay otra. O quizás sí, con César Díaz pidiendo minutos, ya sea en el ala o en la delantera, pero el manchego tendrá que esperar. Todo lleva un proceso de maduración.

Para esa obligación de ganar -por encima de jugar bien- que Viadero acepta de buen grado, Sergio Ruiz le ha robado la cartera a Quique Rivero. El primero ofrece recorrido y trabajo generoso en el campo y seguramente le dejará el camino libre a Antonio Tomás para que invente. En el ataque, salvo sorpresa sobrevive la pareja Aquino-Juanjo y más en un partido como el de hoy en el que se presume el juego directo más que nunca. El CD Vitoria es un hermano pequeño del Eibar, pero su filosofía no es propiamente la que retrata a un filial al uso. Abusa del físico, del choque y al balón le mandan con prisa al área contraria por lo que la presencia de Juanjo encaja. Más que la de César, a quien le reservarán para cuando haya que correr más. Si Viadero huye de debates, ¿por qué incidir más? Lo de que el mejor hombre de banda izquierda juegue por la derecha tendrá el mismo sentido que hace seis días. Si lo hizo el pasado domingo, que no estaba Óscar, hoy que tampoco está el cántabro razón de más.

En la portería estará Iván Crespo, que por hacerlo tan bien siempre ha dejado de ser noticia. Entran en la lista Pau Miguélez y Juan Gutiérrez, el chaval del juvenil, que por fin se ha recuperado del latoso esguince que le privó de aprovechar el hueco que en defensa dejó Gonzalo. El burgalés sí estará en el banquillo, pero su dedo sigue dándole guerra.

El Racing como casi siempre tendrá enfrente un equipo preparado para defenderse y al que no le importará jugar con la prisa de su rival. Lo que no tendrá el Racing es mucha presión ambiental. En Olaranbe tan solo estarán los amos del 'prao', porque de Cantabria apenas llenarán un banco. Entre el puente del Pilar, que este año hay tanto desplazamiento para elegir y que el equipo gana pero no convence, los incondicionales verdiblancos han usado un comodín y han dejado el desembarco para más adelante. Habrá unos cuantos y a buen seguro se les escuchará.