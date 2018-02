Fútbol | Racing Higuera: «Tal y como está el equipo, no está para ascender» Imagen del encuentro entre periodista y directiva. / María Gil Lastra El presidente verdiblanco confía en que el equipo conseguirá finalmente el objetivo | Directiva y periodistas se han reunido este viernes en un desayuno informativo EFE Santander Viernes, 16 febrero 2018, 19:13

Manolo Higuera ha reconocido durante un encuentro con los medios de comunicación que «en este momento, tal y como está el equipo, no da para ascender». Aunque, a renglón seguido, se ha mostrado «absolutamente convencido» de que «hay potencial para competir con los mejores de la categoría» y conseguir subir a Segunda División.

«En este momento no estamos bien», ha admitido el presidente verdiblanco, que cree que si los futbolistas «recuperan su mejor nivel», se llegará a la recta final del campeonato con «opciones claras de ascenso». El dirigente racinguista se ha expresado así al término de un encuentro con periodistas en el que han participado los accionistas mayoritarios Pedro Ortiz y Alfredo Pérez, de Pitma..

En la reunión ha quedado patente que el ascenso sigue siendo el objetivo prioritario del club, aunque en el Consejo de Administración no se no ponen una fecha límite para conseguirlo. De la misma forma, tampoco se ponen fecha para cerrar la línea de crédito que tienen abierta para garantizar la supervivencia de la entidad.

“Es necesario que todos rememos en la misma dirección para salir de Segunda B” https://t.co/sAKqTTD1NOpic.twitter.com/V4FXCNSxVf — Real Racing Club (@realracingclub) 16 de febrero de 2018

Higuera ha destacado que la participación de Pitma ha sido como si al Racing le hubiese tocado «la lotería», porque hasta ahora disponer de efectivo era «algo impensable».

«Profesionalización del club»

Al margen del gran reto deportivo, Higuera ha opinado que la profesionalización de las distintas áreas es un «pilar imprescindible» para el club. «No pararemos hasta conseguirlo», ha subrayado. Tras recordar que el proyecto actual «llegó para quedarse con todas las consecuencias», ha opinado que cuanto antes se produzca el salto de categoría «más rápido se tendrán todos los niveles de optimización de un club de elite».

En esta línea, el presidente racinguista ha afirmado que «no se debe perder la memoria», porque, según ha recordado, apenas hace tres años, el Racing estaba en una situación de «práctica desaparición porque unos sinvergüenzas e inútiles gestionaron el club con pérdidas de 20 ó 25 millones al año».

«Eso no puede volver a pasar», ha añadido Higuera, quien ha hecho hincapié en que, tanto él como el vicepresidente del Racing, Víctor Diego, continuarán en el cargo mientras consideren que su aportación «suma» y que cuando se vayan seguirán asistiendo al Sardinero «como aficionados». Higuera se ha expresado así, después de que los máximos accionistas apuntarán que el cargo del presidente no depende de si el equipo asciende o no.