Prats, Peña y Jara brillan en sus nuevos equipos y miran de reojo al Racing

«Recuerdo la expulsión ante el Barcelona... ¡Qué pena»

«La recuerdo como si fuera hoy; la expulsión me tocó a mí y no quiero decir que si yo hubiese estado en el campo no hubiéramos perdido, pero lo cambió todo. Empezamos ganando y terminamos goleados. Fue injusto, pero esto en Segunda B pasa. Espero que al Racing no le pase más», asegura Abdón Prats.El Racing se quedó sin él en el momento más importante.El día señalado y el jugador elegido. Destino cruel. «Estábamos convencidos de que era el año, de que subíamos», replica Álvaro Peña. El balear insiste en que «no era para echar a nadie», pero lo cierto es que el Racing pasó de ser el favorito, en su casa y ante 22.000 espectadores, a un juguete roto. Le marcaron dos goles de saques de esquina.Inédito. «Es que no podíamos creer lo que pasaba. Fallamos el día más importante. No habíamos tenido un día así nunca». Peña alza la voz porque realmente tiene dentro setenta partidos y ninguno tan malo como aquel. «ElSardinero te da un plus.Es cierto que a veces es duro, cuando van las cosas mal, pero siempre te hace dar más.Aquel día fuimos nosotros los que fallamos, no la afición».

Santi Jara llegó en Navidad y pronto cogió galones. «Fue muy triste, porque en el vestuario éramos una piña.Habíamos superado la eliminatoria anterior con el Villanovense y estábamos convencidos de que no se nos escapaba. Teníamos un gran equipo y...». Les cuesta trabajo terminar las frases.Los tres saben que el final de aquella tarde es el mismo repetido. No hay más que hablar. «Es normal que la afición esté dolida. La Segunda B es lo que es y cuando el club tiene la historia que tiene está claro que cuesta superarlo», reconoce el balear. «No pudimos hacer nada.Tuvimos un día muy malo frente a un equipo bueno y lo pagamos», concluye Peña, para quien no ascender fue poco más o menos su billete de salida. A todos ellos se les recuerda tanto como el sinsabor que arrastran. Ninguno escapará de aquella tarde más, salvo que un buen día el Racing ascienda por fin. De esa manera, la eliminatoria ante el Barcelona pasará a la recámara. Ya no escocerá tanto.Las penas que más duelen son las que todavía sangran.