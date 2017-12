Una vuelta del campeonato sin una delantera definida

«Es la primera vez que no marco en la mitad de una Liga»

«Nunca antes me había pasado.Lo hemos hablado con los compañeros y es la primera vez que no marco un gol en la mitad de una Liga», aseguró ayer Héber Pena. El gallego reconoció la tremenda falta de gol que tiene el Racing, no sólo de sus delanteros, sino de cualquiera de los jugadores que componen la plantilla. «Hay que cambiar la dinámica.Ahora el balón nos pega en el palo, nos lo para el portero... Son rachas». Sea como fuere, lo cierto es que el Racing tiene un serio problema. No importa –como bien señaló el extremo– que «el equipo se lo merezca. Es preferible sumar puntos y no merecerlo que al revés». En los últimos tres partidos, los cántabros tan sólo cosecharon dos puntos.

Los datos y la estadística siempre dan una de cal y una de arena. El equipo está actualmente a ocho puntos del líder, pero quién mejor que Pena para demostrar que algo así no es determinante. «Hace dos temporadas estaba yo en el Racing de Ferrol y sacábamos 13 puntos por estas fechas al Racing, precisamente, y terminamos segundos». El otro de los factores que también echa por tierra el gallego es la certeza de que el Racing casi nunca gana con los rivales directos. Esta circunstancia ocurrió el año pasado con la Cultural o el Celta B; el anterior con el Racing de Ferrol –los cántabros vencieron en la ida– y este, por el momento, con el Mirandés y el Sporting B. «No creo que haya que centrarse en si son rivales o o no. Creo que al final de la Liga nadie se acordará si ascendemos de si ganamos o no a los de arriba o a los de abajo». Finalmente, con respecto a su rodilla, el futbolista fue optimista: «Espero que estas navidades mejore más aprovechando el parón».