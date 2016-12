Rafael Hernando augura elecciones en Cataluña en 2017 porque no habrá referéndum

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha augurado este martes que habrá elecciones en Cataluña el próximo año "si no se entra en una situación de normalidad", puesto que, según ha dicho, no se convocará ningún referéndum por la independencia.

En una entrevista en RNE, Hernando ha dicho que "no resulta nada positivo" para la estabilidad que la coalición gobernante en Cataluña "siga pensando en que tiene que ponerse todos los días de rodillas de forma vergonzante ante las peticiones de la CUP".

"En las encuestas el Partido Demócrata Catalán -la antigua Convergencia- se sitúa en una situación que nadie podía atisbar hace cuatro años, cuando sacaban 60 escaños. Vamos a ver cómo evoluciona eso después de tener un presidente de la Generalitat que no fue sometido a las urnas y que iba de número tres de lista por Girona", ha opinado.

Para Hernando, en Cataluña se ha creado una "situación de inestabilidad" que resulta "chocante" cuando no "pintoresca", porque hay formaciones "que han sido todo y que ahora se arrastran hacia una de corte radical marxista, si no anarquista", en alusión a la CUP.

Con todo, ha dicho que el Gobierno español promueve el "diálogo y acercamiento" a la Generalitat. Ahora, ha dicho, el Ejecutivo quiere tener "una mayor presencia" en Cataluña y lograr una "mayor actividad" que permita "llegar a puntos de acuerdo".

Hernando ha señalado que la nueva actitud del Ejecutivo busca "acabar con la situación de crisis permanente de continua apelación a referéndums ilegales que buscan fragmentar la soberanía nacional y mutilar los derechos de los catalanes que no se sienten independentistas".

La vía del Gobierno es la del diálogo

Preguntado por si el gobierno buscará la vía de los tribunales si no funciona la del diálogo, el portavoz 'popular' ha dicho que el camino de su formación "siempre ha sido el diálogo" pero que "la ley es la barrera que defiende a los más débiles de los abusos de los poderosos".

"No se puede pedir a los ciudadanos que paguen sus impuestos y cumplan la ley y que el ejecutivo se salte la ley a la torera. Esto es anormalmente irregular. Los tribunales tienen que actuar cuando se vulnera la ley, ojalá no tuvieran que actuar", ha lamentado.

"Ojalá no hubiera un gobierno que piense en como llevar adelante un desafío que pretende vulnerar los derechos de los catalanes. Esto es lo que no tiene sentido. Ese no es el camino. Diálogo, pero también respeto a la ley", ha apostillado.