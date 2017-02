Puigdemont no confirma el encuentro con Rajoy

El día que ha trascendido que Mariano Rajoy y Carles Puigdmont se reunieron el pasado 11 de enero en la Moncloa, el presidente de la Generalitat ha querido dejar claro que a pesar de los contactos, que no ha confirmado, aunque tampoco ha desmentido, no existen negociaciones entre los dos gobiernos para abordar una salida al pleito catalán. "Las negociaciones ni están ni se las espera", ha afirmado en sede parlamentaria en la sesión de control al Ejecutivo catalán. "Ni se han producido, ni se están produciendo negociaciones con el Gobierno central", ha señalado, sin llegar a confirmar que la reunión con Rajoy se produjo.

Puigdemont, a quien los diferentes grupos ni siquiera han instado a que confirmara el encuentro con Rajoy, ha insistido en que el proceso catalán va de "verdad" y no de "farol" y ha garantizado que "votar, votaremos". "La solución ideal del desencuentro entre Cataluña y el resto de España es votando", ha señalado. "Hay que ir de verdad, no de farol", ha apuntado. Puigdemont ha lamentado que el Gobierno central no tenga voluntad de diálogo y no tenga ninguna propouesta de negociación. "Cuando decimos que no hay voluntad de negociar un referéndum, lo decimos con conocimiento de causa", ha asegurado. "No quieren escuchar", ha venido a señalar sobre el resultado de su encuentro con Rajoy. El presidente de la Generalitat ha apuntado además que no se ha desviado de sus compromisos de "referéndum o referéndum". Y ha señalado que obedecerá a lo que cumpla el Parlamento catalán.

El jefe del Ejecutivo catalán ha vuelto a extender la mano al Gobierno para que se siente a dialogar sobre el referéndum y deje de flirtear con usar la fuerza para reprimir el proceso.