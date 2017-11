Atracan a punta de pistola la estación de servicio de Arenas de Iguña Un Guardia Civil, en la entrada del restaurante de la gasolinera donde ha producido el atraco. / Nacho Cavia Arenas de Iguña Uno de los dos atracadores ha sido detenido a la altura de Hoznayo y el segundo se encuentra desaparecido NACHO CAVIA Arenas de Iguña Miércoles, 29 noviembre 2017, 15:40

La tranquilidad de este lluvioso miércoles se ha visto interrumpida en Arenas de Iguña cuando dos individuos han atracado a punta de pistola la estación de servicio de la localidad. El suceso se ha producido en torno a las dos de la tarde. y los ladrones se han llevado un botín de 200 euros. Tres patrullas de la Guardia Civil se han desplazado hasta el establecimiento para visionar las cámaras de seguridad y hacer preguntas a los testigos que en esos momentos se encontraban en el interior del local.

Los que sí han confirmado es que uno de los implicados ha sido detenido «a la altura de Hoznayo», mientras que continúa la búsqueda del segundo implicado.

Relato del operario

El empleado de la estación de servicio que en esos momentos se encontraba trabajando, Pascual Balmori, ha relatado los hechos a este periódico. «Entró un persona de aspecto joven, de un 1,75 metros de altura y de complexión muy delgada. Se fue al baño y al salir me apunto con una pistola y con la cara descubierta me dijo: 'Esto es un atraco, dame todo el dinero'», relata el trabajador, aún con el susto en el cuerpo. No es la primera vez que atracan a Pascual Balmori en su puesto de trabajo en esta gasolinera, aunque sí «la primera que lo hacen con una pistola».

Pascual Balmori es el trabajador al que los atracadores le han apuntado con una pistola para que les diera el dinero. / J. C. Rojo

El trabajador no se lo pensó, abrió la caja registradora y le entregó toda la recaudación que en ese momento había en su interior, no superior a los 200 euros. «Fuera le estaba esperando otra persona dentro del coche el que huyeron», relata Balmori.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Guardia Civil que, junto con el encargado del establecimiento, han visionado las grabaciones de las cámaras de seguridad