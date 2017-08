Revilla espera que "las playas de Suances vuelvan a la normalidad este mismo sábado" El colectivo SOS Suances protestó el viernes por la tarde por los más de 20 vertidos que tienen detectados en la ría de San Martín. / DM Suances El presidente dice que pedirá informes a Medio Ambiente y Salud Pública para poder aclarar las causas por las que se tuvo que prohibir el baño en tres playas y asegura que "no se ha producido ningún vertido a la ría de San Martín" DM . Santander Sábado, 12 agosto 2017, 11:59

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha solicitado informes técnicos a las direcciones generales de Medio Ambiente y Salud Pública para poder aclarar las causas de la contaminación que este viernes provocaron la prohibición del baño en tres playas en Suances y espera que este sábado "las aguas pueden volver a ser aptas para el baño". El presidente cree que es necesario saber qué ha ocurrido para "determinar las medidas posibles para que esta situación no se vuelva a repetir".

Tras contactar con los departamentos implicados, el presidente apunta a que la razón de los altos niveles de bacterias detectados en las aguas suancinas "está en las fuertes lluvias y la adversa meteorología de los últimos días y ha confiado en que este sábado mismo se reestablezca la normalidad y las aguas vuelvan a ser aptas para el baño".

Asimismo ha asegurado "que no se ha producido ningún tipo de vertido industrial en la ría de San Martín".

Este viernes nadie se pudo bañar en las aguas de las playas de La Concha, la Ribera y la Riberuca. Esa fue la orden que el Ayuntamiento de Suances trasladó a las 13.00 horas, aproximadamente a los socorristas destacados en el arenal, tras detectarse parámetros microbiológicos en el agua «no alarmantes, pero sí más elevados de lo habitual».

Los efectivos de la Cruz Roja encargados del puesto de vigilancia y socorrismo de la playa suancina, procedieron en el momento de recibir la indicación del consistorio, a sacar a todos los bañistas del agua.

Los vecinos de Suances no opinan lo mismo

Los vecinos de Suances no comparten el razonamiento del Ayuntamiento. «Hace un año pasó lo mismo, pero entonces no se dio la orden de desalojar a la gente», decía este viernes Richar Pascual, miembro del colectivo SOS Suances.

Pascual estaba en La Concha dando un curso de surf cuando los socorristas les «echaron» del agua. Desde entonces, cada 15 minutos los avisos de megafonía recordaban la prohibición y la bandera roja ondea en la playa.

Desde SOS Suances no creen que el problema sea la lluvia; "Esto no es Cuenca, es Cantabria y si tuvieran que hacer lo mismo cada vez que llueve fuerte, que no ha sido el caso estos días, tendrían que desalojar las depuradoras continuamente".

Para este grupo de vecinos, la causa está relacionada con los vertidos de Sniace. "Hemos denunciado al Seprona y la Guardia Civil 21 puntos de vertido, geolocalizados, para facilitar la labor de análisis". Consideran, además que se trata "no sólo de un problema de salud, sino también económico, turístico y de mala imagen".