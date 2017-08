Castro Urdiales recupera hoy la OCA Imagen de los nuevos parquímetros instalados por la empresa EYSA, responsable del servicio. / Abel Verano Los controladores de la empresa adjudicataria estarán por las calles informando a los ciudadanos sobre los cambios introducidos ABEL VERANO Castro Urdiales Jueves, 3 agosto 2017, 07:48

El servicio de aparcamiento regulado de Castro, conocido como OCA, se reanudará hoy, tras nueve meses suspendido, con el objetivo de «favorecer la rotación y por tanto las posibilidades de aparcamiento a vecinos y visitantes». Según anunció ayer el Ayuntamiento castreño, los controladores estarán hoy por las calles de la ciudad informando a los ciudadanos. Asimismo, mañana ya estará abierta la oficina de Eysa (la empresa que gestiona el servicio) en Leonardo Rucabado 15, bajo, para dar información y gestionar las altas y bajas, en coordinación con el Ayuntamiento. Su horario será de 10.30 a 12.30 y de 16.30 a 18.30 horas, de lunes a viernes.

Según detalló el Consistorio castreño, a día de hoy, el censo de la OCA está formado por casi 5.800 tarjetas de aparcamiento de residentes de las distintas zonas (roja, azul, marrón y zonas sin OCA, a los que les corresponde la tarjeta azul), que se renovarán automáticamente si los titulares no se dan de baja del mismo. Para ello deben comunicarlo al Ayuntamiento en las oficinas de Rentas (edificio La Marinera, en Leonardo Rucabado esquina con Bajada del Chorrillo), escribiendo un correo a rentas@castro-urdiales.net adjuntando el DNI escaneado o en la oficina de Eysa.

Tarjetas La anual cuesta 23 euros y la estival, 11,5 euros más un tique diario de dos euros. Zona roja Es la única que limita el tiempo de estacionamiento con tique a dos horas, para favorecer la rotación. Zona azul Permite estacionar hasta cuatro horas de lunes a viernes, pagando un máximo de 2 euros por la mañana o la tarde. Zona marrón Se aplica en verano todos los días de la semana, de 10.00 a 20.00 horas, sin limitación de tiempo de estacionamiento (el coste máximo será de 5 euros).

Por su parte, han sido dados de baja del citado censo los que ya no están empadronados en Castro o los que tienen deudas con el Ayuntamiento. Las personas que hayan cambiado de vehículo deben dar de baja el antiguo y dar de alta al nuevo para obtener la tarjeta, que ya no será física (no habrá pegatinas, sino que los controladores leerán las matrículas para comprobar la situación del vehículo). Si algún ciudadano tiene dudas de si está o no en el censo de la OCA, puede consultarlo en el Servicio de Atención al Ciudadano (bajos del Ayuntamiento) o en Rentas (edificio La Marinera).

Los controladores comprobarán la situación de los coches a través de las matrículas

El Ayuntamiento aseguró hace unos días que con la eliminación de tarjetas físicas «se consigue también agilizar la renovación, ya que no hay que ir a por la tarjeta o pegatina ni presentar documentación». Sí deberán presentarla las personas que se hayan dado de baja o las que opten al servicio por primera vez.

Al finalizar el contrato actual, que en principio es de tres meses prorrogable por uno más, el Ayuntamiento girará las tasas a los que sigan en el padrón. Gracias a un cambio en la ordenanza fiscal, la cantidad que se girará será de 23 euros al año (la misma que estaba establecida antes de la suspensión de la OCA) y podrá ser prorrateada mensualmente, de modo que se girarán 1,92 euros por mes de servicio.

Zonificación

Tres son las zonas de aparcamiento regulado de la nueva OCA a las que se suman espacios llamados aparcamientos compensatorios. La zona roja (comprendida de la calle La Ronda hacia el mar, entre el Centro Cultural Eladio Laredo y el Centro Musical Ángel García Basoco) es la más restringida y solo permite aparcar a residentes de la zona (habituales, que deben estar empadronados al menos los 183 días anteriores, y estivales), vehículos comerciales, industriales o de autónomos cuyo domicilio fiscal esté en esta zona, personas con discapacidad y todos los que abonen el tique.

La zona azul es más periférica y comprende las calles a partir de La Ronda hacia arriba (limitando en El Chorrillo, la calle Leonardo Rucabado y la calle María Aburto, así como los barrios de Cotolino y Ostende). Pueden aparcar en esta zona -además de vehículos comerciales, personas con discapacidad y los que saquen tique- los residentes habituales y estivales de las zonas roja, azul y marrón, así como todos los empadronados inscritos en el censo de la OCA pero que viven en zonas sin OCA (zonas blancas, pedanías, etc.) La zona marrón es igual que la azul a todos los efectos, con la única diferencia de que esta solo se aplica en verano ( hasta el 15 de septiembre) y todos los días de la semana de 10.00 a 20.00 horas.

De su lado, los aparcamientos compensatorios pretenden resarcir las limitaciones para los empadronados inscritos en la OCA que viven en las zonas azul, marrón y sin OCA, permitiéndoles aparcar en el aparcamiento entre el Polideportivo Pachi Torre y el Colegio Arturo Dúo.