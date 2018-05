«No tengo miedo a una moción de censura», avisa el alcalde de Laredo Juan Ramón López Visitación. / Alberto Aja Laredo Juan Ramón López (PSOE) niega haber amenazado y presionado a funcionarios del Ayuntamiento DM . Santander Lunes, 21 mayo 2018, 18:45

El alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación, ha negado cualquier tipo de presión a técnicos municipales, tras la denuncia del PP del pasado viernes. En su opinión, son «difamaciones sin ningún fundamento». El regidor ha calificado de «tan graves como miserables, gratuitas y falsas» las acusaciones del portavoz municipal del PP, Alejandro Liz, y del presidente de la Junta Local del PP, Ángel Vega.

Tanto Liz como Vega denunciaron «presiones y amenazas» dirigidas a funcionarios y empleados municipales por parte del alcalde para que «validaran» actuaciones del equipo de gobierno del PSOE «de muy dudosa legalidad». Esta situación, según ellos, suscita «mal ambiente» y ha provocado que los titulares de cuatro de los puestos «más relevantes del Ayuntamiento» se encuentren de baja laboral o hayan abandonado su plaza «sin que estas vacantes hayan sido cubiertas».

López Visitación ha advertido de que, dada la «gravedad» de esas afirmaciones, estudiará en qué medida pueden existir responsabilidades de los dos populares. El primer edil ha detallado que el funcionario responsable de la sección de patrimonio ha sido nombrado por el Gobierno de Aragón para otro puesto de secretario-intervención, mientras que el interventor municipal se encuentra de baja médica. También ha subrayado que la plaza de interventor no se puede cubrir si no es por otro funcionario de categoría A1, que en este momento no hay en el Ayuntamiento de Laredo.

Por su parte, la jefa de Servicio Jurídico y el jurídico del Departamento de Urbanismo se encuentran de baja médica, pero López Visitación ha recalcado que «a ninguno les ha amenazado ni presionado nunca». De hecho, ha manifestado que esas personas han estado de baja en «otras legislaturas y a nadie le ha extrañado».

Ante el reproche popular de que aún no se haya cubierto la dimisión, por motivos personales, del concejal del PSOE de Juventud, Deportes y Participación Ciudadana, Javier Solana, el alcalde ha defendido que se han seguido los pasos para estos casos y que en el próximo pleno tomará posesión la nueva concejala. Pese a ello, ha insistido en que ese área no está «abandonada« al haber quedado en manos de la Alcaldía.

Para López Visitación, «el verdadero motivo por el que la oposición ha sobrepasado todas las líneas de la decencia política» es que los cuatro grupos políticos que la forman «se han puesto de acuerdo» para presentar un moción de censura.

«Mientras fabulaban con el voto de censura, han votado que no a todo, dándoles exactamente igual el progreso de la gente y su futuro», ha lamentado el regidor. Además, ha denunciado que desde el inicio de la legislatura la oposición actúa en bloque «como si fueran la misma cosa». El alcalde pejino no tiene «miedo» a una moción de censura. Pese a ello, ha mostrado su intención de acercar posturas con los demás grupos con el fin de encontrar «un punto de encuentro» y sacar adelante los proyectos del municipio, entre ellos el de los presupuestos, que Laredo lleva tres años sin aprobar.

La «soledad» del alcalde

Al término de la rueda de prensa, los portavoces de Izquierda Unida, Alejandro Abad, y de Sí Se Puede Laredo, Carmen García, han coincidido en destacar la soledad que, a su entender, evidencia el alcalde al salir sin otros miembros del equipo de gobierno a esta rueda de prensa. García ha subrayado el «victimismo» y «el cúmulo de despropósitos» del discurso del alcalde, al que le pedido que se siente a hablar con los portavoces de los grupos de la oposición para abordar los proyectos del municipio. «Que se dejen de tonterías y empiece a trabajar este año que le queda, o que se vaya ya porque esto es inaguantable», ha enfatizado.

El portavoz de IU en el municipio ha asegurado que no se ha planteado entre los grupos la posibilidad de presentar una moción de censura. Sobre la aprobación de las cuentas, ha dicho que el alcalde «no quiere tener un presupuesto» porque él mismo ha presentado unas 30 propuestas que «no se han visto reflejadas» en los borradores.