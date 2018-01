«En febrero me tendré que quedar a dormir en el balneario» Obras de acondicionamiento de la carretera N-621. / Pedro Álvarez Esta noche comienzan los cortes intermitentes (de solo diez minutos) en el Desfiladero de la Hermida por las obras de mejora ANA DEL CASTILLO Santander Lunes, 8 enero 2018, 17:27

Esta noche comienzan los cortes intermitentes en el Desfiladero de la Hermida por las ansiadas obras de acondicionamiento de la carretera N-621, que mejorarán cuatro puentes y siete curvas conflictivas.

Por el momento, los vecinos y trabajadores de la zona no tendrán mayores problemas ya que la espera de los vehículos por los cortes será de entre 15 y 20 minutos durante la noche.

«La situación cambiará en febrero, cuando los cortes sean totales. Vivo en Vega de Liébana y me tendré que quedar a dormir aquí y buscar a alguien para que cuide a mis hijos. Y como yo, hay otros seis compañeros», explica el director del balneario de La Hermida, Alberto Rentero. Cuatro kilómetros más arriba del establecimiento, en el puente de Lebeña, se concentran las máquinas para comenzar a trabajar de nuevo tras el parón de Navidad.

En Cillorigo de Liébana los vecinos todavía no se creen que finalmente las obras se vayan a ejecutar. Hasta que no vean a los operarios en marcha no suspirarán aliviados. «La mayoría está pensando que se va a retrasar otra vez, así que todavía lo están asimilando», cuenta su alcalde, Jesús María Cuevas Monasterio. En febrero, cuando el corte sea total, los residentes en Cillorigo tendrán dos alternativas: salir por Aguilar de Campoo o por Polaciones. En ambos casos el trayecto aumenta en «unos 45 minutos si no hay problemas de tráfico», explica Cuevas.

Al director del balneario lo que realmente le asusta es que se meta miedo a los clientes. «Lo negativo es que se informe mal, en el sentido de que se anuncian cortes, se alarma a la sociedad, y lo real es que esta semana van a hacer cortes de máximo diez minutos y por la noche», explica Rentero. Por el momento, sus clientes van y vienen sin ningún tipo de problema. «Y los camiones de reparto también. Nadie me ha dicho nada», puntualiza.

Helicóptero y pasarela peatonal

En Potes tienen la atención puesta en el protocolo de emergencias. Ya se han establecido una serie de medidas junto con el 112, Protección Civil, el 061 y la Consejería de Educación. «Se ha planteado para esos días de corte total tener disponible el helicóptero o acondicionar un acceso peatonal en el puente», explica el alcalde de Potes, Javier Gómez.

Los vecinos ya están mentalizados, según su alcalde. «Esto ya es definitivo», añade.