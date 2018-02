El juez declara legal el sorteo de empleos de Marina de Cudeyo para el plan de Corporaciones El sorteo fue público, mediante el sistema del bombo y la imagen proyectada no gustó a la Consejería de Empleo. / Andrés Fernández El TSJC condena al Gobierno a devolver la subvención de 398.000 euros más intereses y declara que el método usado para adjudicar los puestos no fue arbitrario ELENA TRESGALLO MARINA DE CUDEYO. Sábado, 10 febrero 2018, 08:20

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) condena al Ejecutivo regional a devolver la subvención retirada, en julio de 2016, a Marina de Cudeyo para sufragar cuatro de los cinco proyectos de empleo presentados al programa de Corporaciones Locales. La sentencia afirma que el Ayuntamiento cumplió a rajatabla las bases de la convocatoria para contratar -mediante un sorteo público- a 43 desempleados, cuestionando de manera contundente la decisión de la Dirección General de Empleo de revocar la subvención al municipio. Este departamento -dependiente de la Consejería de Empleo- acusó de «arbitrariedad» en el proceso al Consistorio para anular la ayuda.

El fallo condena al Ejecutivo a devolver 398.000 euros más intereses a Marina de Cudeyo. Además reclama las costas a la Administración regional por revocar la subvención sin causa. Frente al fallo cabe recurso, en este sentido, desde la Consejería de Empleo que preside Juan José Sota (PSOE) se adelantaba ayer que «se valorará» su contenido jurídico con el Emcan y, en el caso de que no haya nada que argumentar, «se asumirá, como siempre hemos hecho con los tribunales», afirmó ayer el propio Sota.

LAS CLAVES Sorteo El Ayuntamiento opta por realizar un sorteo público, mediante un bombo, para «garantizar igualdad de oportunidades» a todos los preseleccionados por el Emcan. La imagen es criticada por la Dirección General de Empleo. Conflicto judicial La Dirección General de Empleo dice que no se puede utilizar el sorteo para seleccionar a los desempleados. Al día siguiente el Ayuntamiento dice que seguirá con el proceso tal y como lo ha definido y acaba en el juzgado. Sentencia El TSJC falla a favor del Ayuntamiento, reconociendo la legalidad del sorteo como método de selección para el proceso de 2016, y rechaza con contundencia los argumentos del Emcan, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo.

Antecedentes

«Se trató de evitar parcialidades, tratos de favor o alguna otra arbitrariedad»

Los hechos juzgados se remontan a abril del año 2016, cuando Marina de Cudeyo optó por hacer un sorteo para la contratación de desempleados de la convocatoria de Corporaciones. El Emcan había remitido ya el expediente de 138 candidatos que habían sido preseleccionados en base al perfil profesional remitido por el Ayuntamiento para los proyectos, pero también por los criterios sociales y de riesgo de exclusión que primaban en una convocatoria «social», cuyo objetivo era la «inserción laboral» temporal, y no la obtención de un puesto en la administración.

La imagen que se proyectó al sortear los empleos no gustó nada a la entonces directora general del Emcan (Carmen Díez Marzal), que poco después anunciaba la apertura de un expediente y la posible retirada de la subvención. Amenaza que cumplía semanas después, causando preocupación entre las personas que habían sido seleccionadas. Sus motivos: que el sistema elegido no era «un procedimiento de selección de personal válido» en la administración pública. Además de esgrimir que las bases no contemplaban este método para hacerlo. Sin embargo, ese mismo año, el Ayuntamiento de Rasines había utilizado un método similar y no se abrió expediente. Poco después de retirar la subvención a Marina de Cudeyo, la directora de empleo presentaba su dimisión «por motivos personales», aunque el proceso de sanción a Marina de Cudeyo siguió adelante. Esto obligó al Consistorio a adoptar medidas para contratar con fondos propios a los 43 preseleccionados, mientras reclamaba la subvención vía judicial.

Según se explicó entonces desde el Ayuntamiento, la decisión de hacer un sorteo tenía como objetivo garantizar que «todos los aspirantes tuvieran las mismas oportunidades de conseguir un empleo en condiciones de equidad y transparencia». De hecho, los seleccionados ya habían pasado otro proceso de selección del Emcan, en base a su perfil profesional y los criterios sociales que tenían las bases. Se enviaron tres aspirantes por puesto.

Que el proceso fue pulcro, lo entiende ahora también el juez que da la razón al Consistorio y pone en tela de juicio la postura de Empleo. Según la Sala, no se produjo «ninguna situación de arbitrariedad» para seleccionar a los candidatos de entre los propuestos por el Emcan. Entre otras cosas, porque el sistema utilizado «no estaba prohibido» por las bases de la convocatoria de 2016, recordando «algo curioso» -según la Sala- y es que fue la Consejería de Hacienda y Empleo quien modificó esas mismas reglas en 2017, «prohibiendo la entrevista personal» que sí figuraba en las anteriores bases de 2016 y que exigían ejecutar a Marina de Cudeyo y al resto.

La sentencia concluye que la motivación del Ayuntamiento, a la hora de realizar el sorteo fue «evitar parcialidades, tratos de favor o alguna otra arbitrariedad».

Algunos de los extrabajadores, recordaban ayer su calvario durante los meses privados del derecho a un empleo. «Nos causaron un perjuicio psicológico grande porque llevábamos tiempo sin trabajar», recuerda Paco uno de los agraciados. Él, junto a otro compañero, valoraron ayer la sentencia. «Se ha hecho justicia. Fue un proceso objetivo, que garantizó la igualdad de oportunidades y se hizo de forma pública, evitando lo que todos sabemos que puede pasar en estos procesos». Ambos agradecieron la «valentía» de todo el equipo de Gobierno, y más en concreto de los ediles socialistas Pedro Pérez Ferradas y Emy Pérez.

fueron los empleos que se sortearon públicamente en el pabellón de Rubayo, al que asistieron gran parte de los 138 aspirantes preseleccionados por el Emcan