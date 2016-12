Una nueva turborrotonda regulará el tráfico en la complicada glorieta de Valdecilla Sur

Es una conversación repetida al hablar del tráfico en Santander. "Para mí es el peor sitio. Esa rotonda me da hasta miedo". La frase es real. De una conductora con décadas de experiencia al volante. "¿Es el punto de más atascos?", le preguntan a un taxista. No tarda un segundo en responder: "Sin duda". "¿Y el de más conflictos? También". Sólo hay que pasarse a determinadas horas del día. La glorieta de Valdecilla Sur es un quebradero de cabeza en el que ya se han probado varias soluciones. Agentes para dar paso, carriles reservados... Algo alivian, pero no consiguen eliminar una congestión ya rutinaria en el día a día urbano. Hace algo más de un año ya se anunció una idea que ahora toma forma. Que va en serio. Porque el propósito del Ayuntamiento es regular la circulación en ese punto con una turborrotonda. Algo similar a lo que ya se utiliza en la confluencia de la S-20 y la bajada de San Juan. Y la pretensión es que el proyecto sea realidad en el año que entra. En 2017.

Lo primero son los datos. Para hacerse una idea del volumen de vehículos que soporta es bueno comparar sus cifras con las de otras rotondas bien conocidas en la ciudad. Por la del Paseo de Pereda, por ejemplo, pasan una media de 50.000 vehículos al día. Traducido a la hora punta en este lugar, eso supone 4.000 en ese rato intenso de la mañana en pleno centro. Otra más: la de la S-20 (a la altura del restaurante Britannia) soporta el tránsito de 67.500 vehículos diarios como media. En su hora punta –también durante la mañana– pasan por allí 4.500. Dos referencias importantes en Santander. Pues bien, la de Valdecilla Sur se va hasta los 78.000 diarios y los 5.600 en su ‘momento cumbre’ –que, en este caso, según los estudios en los que se basa el Ayuntamiento, se produce a mediodía–. A eso de la una y media de un día cualquiera es fácil observar que la cola de acceso que baja por la calle Jerónimo Sainz de la Maza llega hasta la Plaza de Toros.

Y no hay que olvidar lo que supone el horario de las consultas de Valdecilla. Son, en total, cinco posibles salidas. "Las bajadas de López Vélez y Sáinz de la Maza son infernales a determinadas horas del día. El carril de incorporación al aparcamiento subetrráneo –al de Valdecilla Sur, precisamente para las consultas, que fue la última modificación llevada a cabo– quitó parte del problema, pero urge solucionar la incorporación a la rotoda desde esas dos calles", explica Manu Andoni Ruiz, presidente de la Asociación Profesional de Taxistas.

78.000 vehículos al día soporta la rotonda. Lejos de los 67.500 de la S-20 (Britannia) o de los 50.000 de la del Paseo de Pereda 5.600 vehículos por hora en su hora punta (a mediodía)

El cambio principal

La "propuesta de reordenación de la glorieta de Valdecilla Sur mediante turbo glorieta" –es el nombre exacto del proyecto– va en parte en ese sentido. Es obra del Grupo de Investigación de Sistemas de Transporte de la Universidad de Cantabria, desde donde ya se aseguró hace ahora un año que la rotonda que se pretende modificar es "probablemente la más compleja de toda la ciudad –lo comentaba el profesor Borja Alonso–, aunque para el tráfico que tiene no funciona mal". Por entonces ya explicaron que una de las opciones consistiría en segregar mediante una línea continua la salida hacia la Plaza de toros para que los coches que lleguen desde La Marga no tengan que ceder el paso y la rotonda pueda ‘desaguar’ mejor. Y ese es justo uno de los cambios principales que contempla el rediseño. El lado derecho, si uno viene desde La Marga o la calle Castilla, quedaría reservado para girar sin necesidad de espera hacia la derecha de cara a enfilar con destino a Cuatro Caminos. Sin ceder el paso. Justo en ese punto se instalaría una señal explicativa sobre las posibilidades de cada carril. Es una solución idéntica a la que ya existe para los que se incorporan a la glorieta desde el polígono de Candina y pretenden girar hacia La Marga –algo que los taxistas también reclamaban para incorporarse hacia La Reyerta desde Segundo López Vélez, pero que no aparece inicialmente contemplado en el esquema–.

Lo demás, lo propio de un ‘mecanismo’ que los conductores santanderinos ya han probado en la bajada de San Juan y que llamó la atención durante los primeros días. En resumen, una serie de elementos arquitectónicos y líneas continuas que obligan a tomar una salida en concreto según el carril al que se haya accedido (algo que se puede ver en el gráfico que acompaña este texto). Hubo numerosos despistes, pero el primer accidente en la primera que se inauguró tardó exactamente 35 días en llegar. "No había mes que no se llegara a la media docena", apuntó en ese momento Javier Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos de Monte (el barrio más cercano a esta glorieta). Para el Ayuntamiento, la idea ha supuesto "una mayor fluidez en el tráfico» y aquel accidente se explicó por "un problema de visibilidad, causado por la lluvia, que hizo que el vehículo chocara con un bordillo y volcara". Ahora la turborrotonda se enfrenta a un pez mucho más gordo.