Rosalía inspira este maquillaje de Alexandra Palazuelos BELLEZA DMODA El particular estilo de la artista flamenco-pop da mucho juego para practicar un look a lo 'Malamente' ALEXANDRA PALAZUELOS Sábado, 1 diciembre 2018, 00:50

¡Hola, happylovers y amigos del make-up!

Me uno al movimiento Rosalía, porque me encanta aunque la tengamos hasta en la sopa. Y yo no quería, pero, profundizando en su albúm y en lo que hay detrás de él y, cómo no, en ella... me enamoré.

Es un vídeo rapidito y espero que como siempre os guste, porque os diré que esta artista flamenco-pop es todo una inspiración en sí misma.

¡No os entretengo más y a darle al play!

Si tenéis alguna duda, preguntarme en los comentarios.

Si queréis ver todos mis vídeos de maquillajes, productos de belleza o diferentes consejos, podéis visitar mi canal de YouTube. ¡Agradeceré que deis al like!

Y para seguir mi contenido, os invito a mis redes sociales: Instagram y Facebook.

¡Nos vemos pronto!