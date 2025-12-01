El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bertín Osborne, en una fotografía de archivo. EP

Bertín Osborne y Gabriela Guillén firman esta semana el convenio regulador de la custodia de su hijo

La empresaria concedió una entrevista el viernes cargada de reproches hacia el cantante

Joaquina Dueñas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:30

Después de la entrevista cargada de reproches que Gabriela Guillén concedió a '¡De viernes!' parece que Bertín Osborne y la madre de su hijo menor firmarán esta semana el convenio por el que regularán todo lo concerniente al menor. Un trámite que se había retrasado hasta ahora por desidia del cantante, según deslizó la paraguaya en su intervención televisiva. Aunque inicialmente el presentador transmitió que estaba «molesto» porque entendía que Gabriela se estaba aprovechando de la situación para obtener beneficio económico, finalmente Beatriz Jarrín confirmó el domingo en el programa 'Fiesta' que esta misma semana rubricarán el acuerdo.

Gabriela acusó a Bertín de «falta de comunicación y de interés». Según reveló, el cantante ha visto al niño «tres veces y la última vez fue para la exclusiva». «Yo a él en ningún momento le he pedido que cambie pañales ni que lo lleve al colegio, pero yo no he recibido ninguna llamada preguntando oye está bien, le falta algo. Eso es de lo que yo me quejo. Ese desinterés», recriminó. «No ha pagado nada, no hay responsabilidad de nada absolutamente», resumió rotunda, mientras Bertín trasladaba al mismo programa que «no estaba cumpliendo económicamente con su hijo porque en estos momentos no está bien económicamente».

