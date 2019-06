Ainara de Santamaría, la belleza oficial cántabra, a por el título nacional de Miss Grand CÁNTABROS DMODA La joven santoñesa, feliz de representar a la región en la gala final que se celebrará en Isla del 2 al 6 de julio y contará con expertos internacionales SERGIO SAINZ Martes, 25 junio 2019, 19:35

De pequeña Ainara de Santamaría (Santoña, 1996) miraba la televisión soñando en convertirse en toda una reina de belleza. Tanto que luchó por llegar a coronarse como tal, sumando varios títulos de belleza. Ahora luce orgullosa la banda y la corona de Miss Grand Cantabria, con el firme objetivo de vencer en el certamen nacional, que se celebrará en Isla del 2 al 6 de julio. 'Jugará' en casa, pero sabe que no lo tiene nada fácil, pues la cita reunirá a prestigiosos 'missólogos' internacionales, expertos en este tipo de concursos y que podrán aportar su sabiduría a todas las candidatas. La cántabra se está preparando intensamente para el concurso, al tiempo que finaliza su carrera de Psicología y prepara unas oposiciones de Instituciones Penitenciarias.

-¿Cómo viviste la experiencia de un nuevo certamen de belleza en Cantabria?

-Ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora. Hemos creado un grupo muy bonito de chicas en muy poco tiempo, donde todas nos hemos llevado genial. Hemos disfrutado y trabajado duro, ya que sólo eran 3 días de certamen.

-¿Te esperabas sumar un nuevo título?

-No voy a negar que iba muy centrada a conseguir este título. Siempre que me presento a un certamen, llego preparada y dando el 100 por 100. Creo que cuando tienes una meta tienes que dar el máximo de ti mismo y esforzarte para alcanzar tus sueños.

Galería. Algunas imágenes de la joven santoñesa. / BRYAN LAVÍN

-¿A quién dedicas esta victoria?

-Se la dedico a todos los que han confiado en mí desde el primer momento. A mis amigos y a mi familia, tanto los que están ahora como los que me cuidan desde arriba.

-La gala nacional será muy especial para ti al celebrarse en Cantabria.

-Sí, se celebrará en Isla. La concentración comenzará el próximo 2 de julio y la gala final se celebrará en el Hotel Campomar el 6 de Julio. Habrá muchas actividades, destacando una cena benéfica a favor de la ONG Mechones Solidarios, a la que podrán asistir aquellos que quieran.

«Siempre es un honor poder llevar el nombre de Cantabria. Me encanta representar a mi comunidad».

-¿Y cómo te prepararas para ese siguiente paso?

-Reconozco he estado trabajando mucho para este certamen. Llevo meses de preparación y ahora tengo que perfeccionar algunos detalles. Oratoria, pasarela, mente y cuerpo siempre han de estar bien preparados para esta semana de concentración. Tengo muchas ganas y estoy segura de que Cantabria va a llegar alto.

-Volverás a representar a Cantabria en un certamen de belleza, ¿qué supone para ti?

-Siempre es un honor poder llevar el nombre de Cantabria. Me encanta representar a mi comunidad. Somos muy afortunados de tener una comunidad como la nuestra, llena de tantos rincones y lugares que descubrir. Además esta vez, el certamen se celebrará aquí, por lo tanto soy la anfitriona de Miss Grand Spain. Creo que es genial que un certamen de belleza se realice en Cantabria, ¡es una oportunidad increíble para nuestra tierra!

Momento de la coronación de la joven como Miss Grand Cantabria. / SERGIO ITURBE

-Hasta el momento, ¿qué ha sido lo mejor de tus experiencias como miss?

-Diría que todo. Todas las experiencias, sean negativas o positivas son buenas, porque hay que aprender tanto de unas como de otras.

-¿De pequeña soñabas con ser toda una reina de la belleza?

-La verdad es que me encantaba ver los certámenes de belleza a través de la televisión. Me imaginaba con ser algún día esa chica que enfocaban con la cámara. Y no paré hasta lograr mi propósito.

«Todos buscamos un sueño y creo que tener una meta en la vida como ser miss no es nada denigrante».

-Hay gente que está en contra de los certámenes así, ¿qué les dirías?

-Creo que siempre habrá gente a favor y en contra de los certámenes de belleza. Están en su derecho pero, yo les diría, que todas las chicas y chicos que iniciamos nuestro camino en los concursos de belleza, lo hacemos porque queremos y lo sentimos. Somos libres de hacer y deshacer lo que queramos y debemos respetarnos. Todos buscamos un sueño y creo que tener metas en la vida no es nada denigrante.

-Siempre has apoyado causas sociales, ¿quieres seguir en esa línea?

-Sí, me encanta poder utilizar estos momentos para reivindicar algunas causa. Porque los certámenes van más allá de la belleza. Unos luchan por el Medio Ambiente, otros luchan por causas sociales y otros luchan por un mundo sin guerras ni desigualdad.

Una imagen editorial de la joven modelo cántabra. / PACO LLATA

-Estas opositando a Instituciones Penitenciarias, algo que desde fuera tiene que ver poco con el universo de la moda, ¿cómo lo compaginas?

-Siempre hay que tener un segundo plan por si el primero falla, en general, todas las chicas y chicos que nos presentamos a certámenes, solemos tener carreras o módulos , o trabajamos, etcétera. En esta vida hay que estar siempre preparados y tener siempre un plan B.

-¿Cómo te ves dentro de diez años?

-Me veo feliz. Con mi pareja, habiendo alcanzado todas las metas que tengo ahora mismo en mente.

«En esta vida hay que estar siempre preparados y tener siempre un plan B».

-¿Cómo llevas tu presencia en redes sociales? ¿Dedicas mucho tiempo a tus perfiles?

-Las redes sociales han dado un vuelco en los últimos tiempos. Empezaron como una plataforma donde compartir tu vida personal y actualmente son una de las herramientas de trabajo más útiles que hay. Me gusta dedicar tiempo a mis redes por ello, porque son un medio donde encontrar oportunidades laborales.

-Si tuvieras que definirte en tres palabras serían…

-Trabajadora, creativa y comprometida.

La guapa oficial cántabra lo dará todo en el certamen nacional. / BRYAN LAVÍN

-Para un día normal te gusta vestir…

-Elegante, pero con mi toque personal.

-En un evento tu look sería…

-Depende el evento aunque, me encanta un buen vestido negro ajustado con un stiletto.

-Una miss o modelo referente para ti…

-Como miss diría María José Lora y de modelo destacaría a Giselle Bündchen.

