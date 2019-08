La mirada auténtica del torrelaveguense Rubén Bustamante en Instagram 06:30 #12MESES12IGERS Desde su cuenta @rubeniusss este informático de profesión comparte su pasión por la fotografía SERGIO SAINZ Domingo, 4 agosto 2019, 15:03

A mirar no se enseña. O sí. En el caso del torrelaveguense Rubén Bustamante, que se quita el primer apellido García por la cosa artística, la pasión por la fotografía le ha mostrado un mundo de posibilidades que retrata con una avidez especial. Informático de profesión, fue un pionero en el Besaya con los modos digitales de las imágenes, que en Instagram agrupa bajo el usuario de @rubeniusss. Una cuenta en la que los detalles son la esencia. Le gusta llamarse paparazzi, pues capta a otros y regala esos no posados auténticos, sin incluir nunca rostros en su perfil. Hace ya tiempo que está ligado a la comunidad @igerscantabria, que descubrió, aunque no lo recuerde, a través de una exposición de @tatsuhattori, uno de sus 'ManIgers'. Fue en la sede de El Diario Montañés de Torrelavega, en mayo de 2018, con su exposición 'Miradas en blanco y negro' como excusa. Ahora se encuentran y comparten la vídeo-entrevista que no tiene ningún desperdicio, otra muestra más de la genialidad de este 'instagramer' inquieto que captura momentos, emociones y vida.

-¿Cuántos seguidores tienes?

-Ahora mismo casi 700, pero todos pata negra.

-Primera foto en Instagram.

-El muelle de Gamazo, simplemente para probar Instagram. La primera de verdad fue el Centro Botín.

-¿Cómo conociste y qué es para ti #igerscantabria?

-Pues creo que fue a través de Tatsu, uno de sus 'ManIgers', pero ahora mismo no me acuerdo muy bien.

-La imagen con más 'likes'.

-En mi propio Instagram, la del palacio de La Magdalena de noche con 432 likes y en una cuenta de Instagram externa una de la playa de la Virgen del Mar con 2.557 likes. Otra foto mía publicada en el Instagram de @igerscantabria fue la TOP 1 de la cuenta con 354 likes durante mucho tiempo.

-¿Tienes algún sello en tus fotos?

-Bueno, yo soy muy polifacético. He hecho casi todo tipo de fotos, pero en las que publico, nunca saco caras.

-¿Cómo definirías tu 'timeline'?

-Soy un informático que empezó en la fotografía analógica y la pintura. En 1994 monté en Torrelavega el que fuera quizás el primer laboratorio de fotografía digital en Cantabria RG Digital Center (creo que la versión de Photoshop que usaba era la 2) y, desde entonces, no he parado, mi primera cámara digital «profesional» fue una Canon EOS 300D. En Instagram comencé en junio del 2017 por consejo de un amigo (todavía me sigue) sin saber para qué servía y sin encontrarle mucho sentido práctico. Al poco tiempo me propuse un reto que fue hacerme un 365 (1 publicación al día durante un año completo sin dejar de publicar ni un sólo día), después hice varios cursos de RRSS, Community Manager y herramientas diversas. Ahora mismo publico poco porque tengo mucho trabajo, aunque no quiero dejarlo enfriar porque @rubeniusss todavia tiene mucho que ofrecer.

Galería. Selección de imágenes del 'instagramer' y fotógrafo. / RUBÉN BUSTAMANTE | @RUBENIUSSS

-Un rincón que te guste fotografiar especialmente...

-Los Picos de Europa, ¡son algo único!

-'Selfies', ¿sí o no?

-Por supuesto que no. Yo soy paparazzi, pienso que cualquier otra cara siempre tendrá más cosas que ofrecer que la mía. Aunque como ya os he dicho, nunca publico caras. Los retratos que hago siempre se los doy al fotografiado para que haga con ellos lo que quiera.

-¿Qué hace especial a Instagram respecto a otras redes?

-No se mete en líos ni en la vida personal de la gente.

-Una cuenta que te inspire...

-Ufff, si tengo que escoger sólo una, quizás la de Jack Curran, @jackcurranphotography.

-Tu 'hashtag' favorito...

-Sin duda, #igerscantabria, creo que lo pongo en casi todas mis publicaciones.

Imagen de grupo de uno de los 'instameets' de la comunidad. / @IGERSCANTABRIA

-Un 'iger' es...

-Al menos debiera ser sincero y natural.

-¿Cantabria se promociona bien en las redes?

-No, aunque os lo desarrollo en el vídeo, modo cebo

-Aguna anécdota de un 'instameet'.

-Todas tienen su anécdota, pero la que nunca se me olvida fue la de la del 'instameet' de la pesca del Pas, donde todos se hicieron los muertos y llegó un tiburón trucha a comerse a Carraluco.

-¿Qué opinas del postureo en las redes?

-Lo aborrezco, porque se aprovechan de la gente fácil de influenciar. Es el timo de la estampita.

-Socialmente, ¿las redes nos unen o nos separan?

-Yo conozco gente que no para de escribirme por Instagram y después si me ve por la calle no me saluda. Es una unión un poco artificial, aunque tengo muy buenos amigos a los que los conocí gracias a las RRSS.

-Una foto pendiente por realizar...

-La del Carnaval de Río de Janeiro.

Tatsu y Rubén en un 'selfie', aunque no le gusten a Mr. Agosto. / @TATSUHATORI

