Regi Fernández y Juanra Santana, una pareja cántabra que colecciona viajes, imanes y 'likes' en Instagram 03:12 #12MESES12IGERS Son los responsables de un blog que acumula miles de visitas y completan sus experiencias por el mundo en la popular red social SERGIO SAINZ Domingo, 7 julio 2019, 14:04

Una pasión común, viajar, se convirtió en el contenido que la santanderina Regina Fernández y su pareja Juan Ramón Santana -malagueño, pero afincado en la región hace 17 años- decidieron compartir con el mundo 'online'. Así nacía su blog, imanesdeviaje.com, en el que muestran sus destinos y momentos más auténticos. Desde el principio optaron por una estrategia global que incluía Instagram como una red muy visual, donde poder mostrar sus escapadas con detalle. Fue ahí donde se toparon con la comunidad @igerscantabria y todo a través del 'hashtag' que la cuenta emplea para aglutinar publicaciones y repostear la belleza de nuestra tierra: #igerscantabria. Nuestro primer dúo del calendario 'iger' nos anticipa cuál es su foto más esperada, en la que media un 'sí, quiero' muy próximo. Mientras llega ese momento, seguirán sumando imanes aunque sea a buen recaudo fuera de la nevera, por falta de espacio. Con viajeros inquietos como ellos nuestro viaje mensual de preguntas y respuestas promete...

-¿Cuántos seguidores tenéis?

-Unos 11.200 seguidores ahora mismo.

-Primera foto en Instagram.

-No podría ser otra que nuestra nevera repleta de imanes! Al fin y al cabo, nuestra andadura en Instagram comenzó junto con nuestro blog imanesdeviaje.com, y coleccionar imanes de los destinos que visitamos es una de nuestras pasiones. Pero el tiempo pasa volando y desde nuestra primera foto han pasado ya más de cinco años. ¡Ahora necesitaríamos unas cuantas neveras para mostrar la colección entera!

-¿Cómo conocisteis y qué es para vosotros #igerscantabria?

-Conocimos la cuenta buscando 'hashtags' destacados en Cantabria. Desde entonces nos encanta seguir las mejores fotos que se postean sobre la tierruca. Parece mentira que, por mucho que seas o vivas aquí, siempre descubres lugares nuevos o puntos de vista diferentes. #IgersCantabria es un ejemplo claro de que Cantabria es infinita y está repleta de lugares alucinantes.

-La imagen con más 'likes'.

-Una foto desde uno de los lugares más conocidos de España (y también de Poniente en 'Juego de Tronos'): San Juan de Gaztelugatxe.

Su imagen con más éxito, en San Juan de de Gaztelugatxe. / @IMANESDEVIAJE

-¿Tenéis algún sello en vuestras fotos?

-Si algo tienen en común todas nuestras fotos es que buscan servir de inspiración para otros viajeros. Además, nos gusta acompañar una foto con un texto personal sobre el lugar y hacerlo de una forma directa y amena. Además, nuestra marca personal está ligada a los imanes de los destinos que visitamos. Por eso, nuestras fotos más características son las del imán del destino que estamos visitando con el mismo lugar de fondo.

-¿Cómo definiríais vuestro 'timeline'?

-Una colección de lugares que hacen que te entren las ganas de hacer las maletas y escaparte inmediatamente para verlos con tus propios ojos. El mundo es demasiado bonito para contemplarlo a través de Instagram, pero es un escaparate increíble para inspirar a los demás a viajar.

-Un rincón que os guste fotografiar especialmente...

-El atardecer desde la Playa de Valdearenas o desde las playas de la Costa Quebrada. Es nuestra zona favorita de Cantabria.

Galería. Imágenes de los viajes de la pareja e 'instagramers'. / @SISIGRAM

-'Selfies', ¿sí o no?

-Aunque nos gustan y nos parecen muy naturales, no solemos subir muchos a nuestra cuenta, sobre todo a nuestro timeline. Preferimos la foto tradicional, con nosotros en ella, pero siempre dando más prioridad al paisaje que a nuestro 'careto'.

-¿Qué hace especial a Instagram respecto a otras redes?

-Nos encanta la inmediatez que proporciona Instagram, especialmente en Instagram Stories. La gente quiere saber de ti, de tus viajes y te siguen porque están deseando que compartas con ellos lo que estás viviendo o sintiendo en ese momento. También destacar de Instagram lo visual que es la red social respecto a otras.

-Una cuenta que os inspire...

-Todo lo que sean cuentas viajeras nos encantan y es muy difícil elegir sólo una de todas las que seguimos. Tenemos un montón de amigos viajeros en Instagram que nos muestran lugares increíbles. Eso sí, hay algunas cuentas viajeras que tienen un éxito arrollador, como @marinacomes a nivel nacional; o @beautifuldestinations, que recopila y promociona muchas grandes fotografías de viajeros de todo el mundo.

-Vuestro 'hashtag' favorito...

-Nos gusta mucho #beautifuldestinations, que es un recorrido obligado cuando estás planeando el siguiente viaje y necesitas un poco de inspiración.

Su visita a Japón, totalmente mimetizados. / @IMANESDEVIAJES

-Un 'iger' es...

-Un creador de contenido visual que juega todas sus cartas en una foto para transmitir lo que siente en ese momento y servir de inspiración a otras personas.

-¿Cantabria se promociona bien en las redes?

-Si algo tiene Cantabria es que se vende sola y cualquier persona que viene a la región la promociona sin quererlo. Además, creemos que la presencia de la región en las redes cada vez es mayor y eso siempre es positivo. Eso sí, pensamos que «la unión hace la fuerza», por eso creemos que iniciativas como la de @igerscantabria y El Diario Montañés son una oportunidad increíble para apoyarnos entre todos y acercar Cantabria a mucha más gente.

-Aguna anécdota de un 'instameet'.

-La primera vez que conocimos en persona a una influencer de más de 350k seguidores en Instagram 'flipamos' en colores. Está claro que las fotos no se hacen solas y todo requiere un trabajo detrás tremendo. Cambios de ropa continuamente, miles de pruebas, maquillaje... Hay gente que opina que Instagram está cambiando el mundo, la forma de viajar y, sobre todo, la forma de aparecer en las fotos.

-¿Qué opináis del postureo en las redes?

-El gran dilema de Instagram. Guste o no, a la mayoría de la gente le encanta el postureo y a nosotros no nos parece mal. Es una tendencia estos últimos años. ¿Va a durar mucho más tiempo? No lo sabemos, pero está claro que en la era de las redes sociales nada es para siempre y todo cambia continuamente de forma muy rápida y casi sin darnos cuenta. De todas formas, creemos que cada vez más la gente prefiere ver perfiles y personas al natural con las que se sientan identificados y que no todo sea tan perfecto.

Un beso 'obligado', pero lleno de amor en Berlín. / @IMANESDEVIAJES

-Socialmente, ¿las redes nos unen o nos separan?

-Hay una frase que nos gusta mucho y lo define a la perfección: «Estás cerca del que está lejos, y lejos del que tienes al lado». Creemos que las redes sociales nos pueden unir mucho, pero hay que saber usarlas de forma responsable. Esto hay que inculcárselo especialmente a los más pequeños. Se han criado en una era de redes sociales donde parece que lo único que da la felicidad es tener muchos seguidores virtuales y publicar una foto con muchos «likes», y eso no es más que una visión distorsionada de la realidad. Lo importante no es tener miles de seguidores, pero sí amigos (también virtuales) fieles y verdaderos.

-Una foto que os quede pendiente por realizar...

-La del viaje más especial de este año: nuestra boda y luna de miel. Nos casamos este año y es «la foto» que esperamos con más ganas.

