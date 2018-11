El valor de dar las gracias 02:07 COACHING Y LIDERAZGO. IN THE MOOD TO GROW Te invito a practicar el agradecimiento porque ayuda a valorar el presente y a entrenarnos ante las dificultades CAROLINA ISAACS ABRIL Jueves, 29 noviembre 2018, 16:19

No podemos elegir una gran parte de las cosas que nos toca pasar en esta vida, pero con un poco de suerte, de mucho esfuerzo, de buenos amigos, sí que podemos elegir cómo afrontarlas.

Hoy te invito, un año más, a practicar el agradecimiento, una de las rutinas que introduje hace ya unos cuantos años.

Nos ayuda a valorar lo presente y, por supuesto, a entrenarnos para las dificultades.

Llego una semana tarde para el día de acción de gracias, pero ¡nunca es tarde si la dicha es buena! ¡Aquí van mis gracias!

Nos vemos la semana que viene con la segunda parte de la entrevista al Rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos.

Lleguemos a donde lleguemos, ¡que sea bonito!

Be Pimood, in the mood to grow!