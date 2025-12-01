El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Hall de entrada en el que destaca la sólida escalera de piedra, la colección de cornamentas de la pared y una lámpara que refuerza el carácter noble del inmueble. Daniel Pedriza
Cantabria DModa

La casona que Juan de Herrera tuvo en Voto busca quien la quiera

El inmueble proyectado por el arquitecto de El Escorial –conocido como 'La Calleja'–, está en la localidad de San Miguel de Aras y se vende por 1.750.000 euros

Ana Bringas

Ana Bringas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:16

Los orígenes cántabros de Juan de Herrera, arquitecto del Monasterio de El Escorial, siguen presentes en Voto, donde un imponente inmueble vinculado a él se encuentra hoy en venta. La Casona de La Calleja, situada en San Miguel de Aras, es una construcción del siglo XVI que puede adquirirse por 1.750.000 euros.

El edificio fue concebido en origen como espacio para la recaudación de tributos y está ligado a Felipe II. Se afirma que el monarca cedió ... a De Herrera los terrenos como parte del pago por la construcción de El Escorial.

