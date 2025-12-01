La casona que Juan de Herrera tuvo en Voto busca quien la quiera

Los orígenes cántabros de Juan de Herrera, arquitecto del Monasterio de El Escorial, siguen presentes en Voto, donde un imponente inmueble vinculado a él se encuentra hoy en venta. La Casona de La Calleja, situada en San Miguel de Aras, es una construcción del siglo XVI que puede adquirirse por 1.750.000 euros.

El edificio fue concebido en origen como espacio para la recaudación de tributos y está ligado a Felipe II. Se afirma que el monarca cedió ... a De Herrera los terrenos como parte del pago por la construcción de El Escorial.

La impronta del célebre arquitecto es evidente: la casa está proyectada siguiendo la proporción áurea, rasgo habitual en sus obras, y posee una monumental escalera labrada en un único bloque de piedra, ejemplo de la excelencia técnica del Renacimiento español.

Ampliar Salón-biblioteca. Una chimenea tallada preside esta estancia en la que los libros se integran como parte del mobiliario, creando un ambiente cálido y lleno de historia. Daniel Pedriza

Pese a su antigüedad, la casona ha sido restaurada con esmero, conservando sus elementos originales y adaptándola al confort contemporáneo, lo que la convierte en una vivienda histórica plenamente funcional. La finca, rodeada por un muro de piedra, conserva antiguas cocheras que antaño alojaron carruajes y caballerizas.

Bosque autóctono

También cuenta con un bosque autóctono de castaños, robles y encinas, así como una extensa plantación de más de 200 nogales que incrementa su valor natural. Un manantial propio completa el atractivo del paisaje.

De Herrera nació en 1530 en el seno de una familia de hidalgos en Roiz

En el siglo XIX, una explanada de la propiedad llegó a emplearse como escenario para partidas de bolo pasiego, deporte tradicional de notable importancia dentro del patrimonio cultural cántabro. En el interior, la casa dispone de seis dormitorios distribuidos en varias plantas, una biblioteca, un amplio comedor con vistas privilegiadas, diversos salones con detalles arquitectónicos de época renacentista y un amplio desván con múltiples posibilidades. La planta baja alberga la cocina con salida directa al exterior y acceso al sótano, donde se ubican estancias destinadas a almacenamiento y servicios. Mientras tanto, la primera planta está destinada a los espacios de descanso y reuniones familiares, ofreciendo privacidad y comodidad. En la zona más alta, el desván, se encuentra otro dormitorio con baño propio, pensado para invitados, y en el sótano hay una zona de servicio con lavadero y despensa.

Natural de Valdáliga

Juan de Herrera, uno de los grandes arquitectos del Renacimiento hispano, nació en 1530 en una familia de hidalgos en Movellán, Roiz. Se sabe que estudió Humanidades y Filosofía en Valladolid y que pronto se unió al séquito del joven Felipe II, acompañándolo por Flandes, Alemania e Italia. Su trayectoria quedó vinculada a la del monarca, especialmente cuando este decidió levantar El Escorial para cumplir los deseos funerarios de Carlos I. Tras la marcha del arquitecto principal, Herrera asumió un papel decisivo como ingeniero, simplificando los planes originales y dejando su sello personal.

Ampliar Entrada al salón principal. A través de un marco de piedra, flanqueado por grabados enmarcados y colocados de forma simétrica, se adivina un acogedor rincón con sofá a rayas. Daniel Pedriza

El rey le encargó numerosas obras, entre ellas esta elegante casona en Voto, que en los años 80 fue profundamente restaurada por el arquitecto José Luis de Uriarte. A lo largo de los siglos, La Calleja ha pasado por diversas manos –desde la familia del mayordomo de Herrera hasta los Cerecedo o los Uriarte–. Hoy busca nuevo propietario que aprecie su legado por un precio de 1.750.000 euros.