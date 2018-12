Estilismos para despedir y recibir el Año Nuevo en Cantabria BRÚJULA DE ESTILO Decimos adiós a 2018 con looks más festivos, pero también comparto mis imprescindibles del invierno, a la espera de las nuevas tendencias GEMA DE LUELMO Lunes, 31 diciembre 2018, 12:29

Llegó el momento de despedir el año 2018 y recibir con toda la ilusión del mundo al 2019.

Esta vez os voy a dar un par de propuestas más festivas para despedir el año, pero que también podéis usar en otras ocasiones a lo largo del año. También os voy a mostrar unos looks con mis imprescindibles para este invierno a la espera de las tendencias de la primavera.

Sí al smoking

Para recibir el año con elegancia, un traje smoking es un fondo de armario que podréis usar para una cena formal o un evento al que se requiera ir arreglado. ¡Nunca falla! Yo lo he combinado con un top transparente con lunares de terciopelo y un chaleco de pelo encima. Los complementos en rosa para dar color al look.

Smoking: Zara.

Zapatos: Mango.

Bolso: Purificación García.

Top y chaleco: Tienda local.

¡Acierta con lentejuelas!

Disfrutaré la Nochevieja con los míos en la casa familiar, pero aunque no vaya a salir a un cotillón no renuncio a los brillos. Combino mi falda de volantes y lentejuelas con un sencillo jersey negro y así le dejo todo el protagonismo a la falda. Para abrigarme en esta ocasión he elegido mi abrigo verde pero da igual el color… Uno rojo también quedaría genial.

Falda y jersey: Zara.

Zapatos: Marypaz.

Abrigo: Topshop.

Y después de estas dos propuestas tan diferentes con prendas más festivas, os voy a hablar de mis básicos de moda para los meses que vienen.

'Animal print'

Sabemos que el 'animal print' es el estampado tendencia de esta temporada. Dejando un poco de lado al leopardo, ¿nos atrevemos con la cebra? He combinado una falda de estampado de cebra con un corte muy especial con una maxi blazer de pana.

Falda: Mango.

Jersey y bolso: Zara.

Blazer pana: Zalando.

Zapatos: Marypaz.

Dos piezas

El traje de chaqueta es uno de mis imprescindibles y lo seguirá siendo cuando llegue la primavera. He elegido este en azul con complementos en rojo para crear contraste de colores y hacerlo más atractivo.

Total look: Zara.

Combinación perfecta

Y, por último, tres prendas para mi imprescindibles combinadas en un mismo look. La camisa blanca, una prenda fondo de armario que deberíamos tener todas las mujeres… Incluso más de una. Un vaquero de pata ancha, muy de tendencia esta temporada. Y un abrigo largo. El que he elegido mostraros es en azul marino, pero si os hacéis con uno en negro o camel os acompañará muchas temporadas en vuestros looks.

Abrigo: Pedro del Hierro.

Botines y fulard: Tienda local.

Blusa: Mango.

Vaquero: Zara.

Bolso: Purificación García.

Y así me despido, espero que disfrutéis este fin de año y que tengáis un gran año nuevo. ¡Feliz 2019!

