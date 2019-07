Desfile de jóvenes diseñadores cántabros, este miércoles en el Casino Imagen de uno de los diseños presentados por uno de los alumnos de Cesine en el Fashion Show celebrado en El Corte Inglés. VIVIR LA MODA Nueve alumnas de Cesine presentarán sus colecciones en este certamen benéfico a favor de Nuevo Futuro CANTABRIA DMODA Martes, 2 julio 2019, 19:41

Nueve alumnas del Grado de Diseño de Moda del centro universitario Cesine han ido seleccionadas para presentar sus colecciones en el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria 2019, un evento benéfico a favor de la asociación Nuevo Futuro que se celebrará este miércoles 3 de julio en el Casino del Sardinero.

El certamen, que tendrá lugar a partir de las 20.30 horas, pretende ser un escaparate del trabajo de los mejores talentos emergentes de la moda cántabra.

Las alumnas seleccionadas presentarán las colecciones Other Dimension, Konstrukt, Sola, Clousure, Entrelazados, Ropa Sucia, Revenir, Revolution y Corner of my Mind, que mostrarán desde propuestas futuristas hasta prendas que reflejan «vivencias personales», para componer los 90 looks que desfilarán en el Casino.

Galería. Repasa algunos de los mejores momentos del 'fashion show'. / CESINE

De esta manera, y tras el «éxito» cosechado con la celebración del Cesine Fashion Show, que aglutinó a más de 1.000 personas en la plaza central de El Corte Inglés de Santander, las alumnas de Diseño de Moda reciben un «nuevo reconocimiento» al ser seleccionadas para tomar parte en este certamen, ha destacado el centro universitario.

Según el presidente de Cesine, Fermín Gutiérrez, este reconocimiento es «una muestra más» del trabajo realizado por el centro universitario, que «potencia» la creatividad de sus alumnos, «y es todo un orgullo que nos representen en un certamen que impulsa el talento emergente de las nuevas generaciones de diseñadores». A su juicio, «este tipo de galardones, al igual que los éxitos que ya han cosechado recientemente numerosos estudiantes, demuestran que nada es fruto de la casualidad, sino que es sinónimo del trabajo bien hecho».

06:07 Vídeo. Algunas propuestas de moda masculina sorprendieron al público. / HÉCTOR DÍAZ

