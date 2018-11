Vaquero al cuadrado

¡Hola, familia! Esta semana os traigo un total look de la colección del cantante Justin Timberlake para Levi's de la mano de Amparito Levi's. Presentando una versión moderna de las piezas icónicas de la mítica marca de vaqueros. Bajo el nombre 'Fresh Leaves', esta colección fusiona la moda y la música de una manera moderna y creando unas prendas para el día a día.

Para este outfit he querido mezclar denim, aunque no soy muy partidario, hoy voy hacer una excepción porque en este caso me gustaba como quedaba. La chaqueta es preciosa, destaca porque tiene un estampado desgastado. Y, muy importante, con borreguillo para este invierno. No faltan en mi look gorro y camisa al mas puero estilo montañero y la deportiva blanca, que siempre es un acierto.

Recordad una cosa fundamental, que la música y la moda están para expresar lo que nos gusta o quiénes queremos ser: siempre auténticos. Así que disfrutar de la vida, bailar, cantar y, sobre todo, vestir como os dé la gana.

¡Espero que os guste!

Total look

Prendas: Amparito Levi's.

Deportivas: Lefties.

